Veteranorienterare samlades på Vinäsheden i Mora

Varje tisdag sedan starten i april arrangeras Veteranorientering på olika platser i Dalarna. Deltävling 11 avgjordes på Vinäsheden i Mora.

Skulle ha varit nummer 12, men den första i Borlänge 9 april fick ställas in på grund av snö i Mellstaterrängen.

Till deltävlingen i Mora kom 111 orienterare från Sundsvall i norr till Haninge i söder trots konkurrens av tävlingar på Idre Fjäll.

Banläggare var Lars-Erik Cederlöf som fick mycket beröm av de tävlande för de fem olika banorna norr och söder om Vinäsgravens naturreservat, som är en stor ravin på Mora flygsandsfält som är 75–100 meter bred.

Nu blir det uppehåll till den 13 augusti och därefter varje tisdag till och med 15 oktober.

Under sommaruppehållet kommer en stor trupp dalaorienterare åka till Riga för Veteran-VM som startar lördag den 6 juli med sprint-kval och pågår till fredag 12 juli med långdistans-final.

Ännu fler veteran kommer sedan efter en dryg veckas vila att ställa upp på O-Ringens 5-dagarsorientering som i år har Norrköping som centralort. Karl-Erik Andersson, IFK Mora OK, gör då sin 52:a start i obruten följd sedan 1968.

Resultat

Bana 1, 4690 meter.

Damer: 1) Sofie Nylander, OK Kåre, 54.50.

Herrar: 1) Tryggve Ottosson, Västerbergslagens OL, 32.59, 2) Stefan Killberg, Kvarnsvedens GoIF OK, 35.41, 3) Åke Bolander, Leksands OK, 37.26.

Bana 2, 3970 meter.

Damer: 1) Karin Rabe, Ulriksbergs IK, 36.28, 2) Lisbeth Hörnell, Domnarvets GoIF, 42.16.

Herrar: 1) Bengt Stenerhag, Västerbergslagens OL, 35.24, 2) Kalle Wegerfelt, Västerbergslagens OL, 35.11, 3) Lasse Kokkonen, Långshyttans AIK OK, 35.20.

Bana 3, 3200 meter.

Damer: 1) Ing-Marie Mozelius, Stora Tuna OK, 31.17, 2) Anita Morelius, Stora Skedvi IK SoFF, 35.18, 3) Pirkko Stenerhag, Västerbergslagens OL, 36.47.

Herrar: 1) Sven-Olof Asp, Leksands OK, 28.48, 2) Tord Halvarsson, OK Kåre, 30.33, 3) Stig Öst, Korsnäs IF OK, 32.01.

Bana 4, 2370 meter.

Damer: 1) Birgit Åkerblom, Stora Tuna OK, 23.38, 2) Ingela Hurtig, Kvarnsvedens GoIF OK, 25.19, 3. Anna-Greta Danielsson, OK Hammaren, 28.19.

Herrar: 1) Claes Nideborn, Stora Tuna OK, 26.50, 2) Åke Sundberg, Fagersta OK, 27.19, 3) Bo Danmo, Domnarvets GoIF, 39.52.

Bana 5, 1640 meter.

Damer: 1) Ulla Nykvist, Rembo IK, 31.01, 2) Inger Öst-Daniels, Korsnäs IF OK, 31.33, 3) Kristina Persson, Domnarvets GoIF, 59.53

Herrar: 1) Nils Emanuelsson, Västerbergslagens OL, 31.08, 2) Bert Wikström, IK Jarl Rättvik, 31.59, 3) Henning Waltgård, Domnarvets GoIF, 33.02.