INSÄNT Publiken i Pylonen fick följa med Trafikverkets kör After Lunch på strövtåg bland svenska toner vid två konserter med välfyllda salonger.

Det var ett välkomponerat och varierat program, fullt av både glädje, vemod och sväng i såväl klassisk körmusik av Wilhelm Pettersson-Berger som moderna toner av Avici och Miss Li. Vi fick lyssna till allt från en finstämd ”Så skimrande var aldrig havet” till svängigt ös i ”Dancing the whole way home” och ”Does your mother know”. Flera av körens sångare steg fram som solister och instrumentalister.

Kören fick fint stöd av Mattias Henningsson på klaviatur, Anders Hedberg på bas och Tomas Hellquist på trummor. Dirigent för kören är Birgitta Bengtson.

Vid utgången och via Swish samlades 22.556 kronor in till Shelterbox, en internationell organisation som ger katastrofhjälp i form av tält och utrustning för ett tillfälligt hem.