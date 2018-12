SPF Moras julbordsresa till Åland

Första stoppet gjordes i Enköping där det bjöds på kaffe och hembakat bröd av familjen Helldal. Kristina hade bakat matbrödet och tillsammans med maken Gösta, hade de gjort i ordning goda smörgåsar till alla resenärer.

Väl framme i Stockholm körde vår suveräna chaufför, Stefan Mattsson, oss runt en hel timme i storstaden. Han berättade om olika platser och kyrkor som vi passerade.

Nästa stopp blev vid Norrmalmskyrkan, där vi fick vara med på ett stämningsfullt Luciatåg med traditionella Lucia- och Staffanssånger. Vi fick lyssna till en av landets främsta körer som förstärktes av en sångsolist, Mattias Gunnari, vars röst jämfördes med Jussi Björlings. Kören sjöng även en engelsk sång, We wish you av merry christmas och avslutningen blev, tillsammans med Mattias, Adams julsång. Publiken stod upp i bänkarna och applåderade länge.

Efter denna fina konsert styrde vår chaufför oss vidare till Stadsgårdskajen, där vi gick ombord på Cinderella. Vi såg alla fram emot ett dignanande julbord samt shopping och dans.