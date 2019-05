ShelterBox från Ludvika räddar liv i Öst-Afrika

Cyklonen Idai som fortsätter rasa i östra Afrika är den värsta som någonsin drabbat södra halvklotet i modern tid. Ett par miljoner har blivit hemlösa och dödssiffran uppskattas just nu till cirka 500.

Pengar till en ShelterBox, cirka 7 000 kronor, har i all hast senaste dagarna samlats in av Ludvika Rotaryklubb.