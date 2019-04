PRO-årsmöte med underhållning

Föreningen presenterade sin verksamhetsberättelse som visade att vi genomfört många olika aktiviteter under verksamhetsåret. Ex. friskvård, mattcurling, slöjd och hantverkscirklar, två Ålandsresor, dagsutflykt med buss, företagsbesök, gemensam påsklunch och julbord samt årsmöte och fyra medlemsmöten. Föreningens medlemmar har också varit nattvakter under Vansbrosimmet och där övervakat tält och arena så att inga obehöriga kunnat ta sig dit utan att uppmärksammas.

Verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därefter vidtogs val av styrelse och andra funktionärer. Valen resulterade i omval på nästan alla funktioner dock gjordes ett nyval på Margareta Stark som ny suppleant i styrelsen.

Föreningen bjöd på smörgåstårta och kaffe. Vi hade också två lotterier med finns priser samt underhållning av Hasse Ström (Järna-Elvis) med musikerna Alf Bergqvist och Johan Bergsman. De framförde låtar av Dan Andersson, Lasse Dalkvist, Evert Taube och naturligtvis Elvis Presley. Närvarande medlemmar ca. 50 personer var mycket nöjda med det som bjöds.