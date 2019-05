PBK Falun tog revansch i säsongens andra stadsmatch

INSÄNT. I höstas segrade Björnligan från Hedemora, men nu fick PBK Falun revansch på hemmaplan då man tog hem lagtävlingen. Individuellt så var det Björnligans Cecilia Kyllington-Stam som vann A+B-klassen med 387 poäng över tre serier. Övriga två klasser vanns av hemmaspelare i form av Jörgen Johansson och Ronnie Malm.

Ambitionen till nästa säsong är att utöka samarbetet med flera klubbar – inte bara i Dalarna.

– Det finns intresse och kontakt har tagits med bland annat Sala och Fagersta, säger Larsa Hallström, som håller i verksamheten i Hedemora.

Resultat

Klass A+B: 1) Cecilia Kyllington-Stam, Björnligan, 387, 2) Hans Hedglin, Falun, 371, 3) Jonathan Åsberg, Björnligan, 343, 4) Per Nelsén, do, 343, 5) Daniel Pilawa, do, 330, 6) Robert Åsberg, do, 321, 7) Johan Nordlund, do, 315, 8) Veronica Bergqvist, do, 296.

Klass RSK: 1) Jörgen Johansson, Falun, 286, 2) Johan Irvhagen, do, 284, 3) Per Wahlberg, do, 283, 4) Per Söderström, do, 261, 5) Johan Holmberg, do, 250, 6) Per-Ove Nordholm, Björnligan, 249, 7) Sören Svensson, Falun, 241, 8) Markus Hildén, Björnligan, 239, 9) Hampus Åsberg, do, 238, 10) Rebecka Lindh, do, 228, 11) Peter Bengtsson, Falun, 220.

Klass GRA: 1) Ronnie Malm, Falun, 315.