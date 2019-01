Kyrkuddens Gospel bjöd på julkonsert i Rättviks kyrka

Programmet växlade mellan gammal och ny musik samt Irländsk musik och Gospel. Gunnar dirigerade kören, spelade fiol, flöjt och sjöng. Margareta sjöng och kompade på piano tillsammans med Yngve Thunell på trummor, Britta Börjes, fiol och Sven-Erik Johansson, bas. Detta sammantaget blev en höjdarkväll med Gunnars arrangemang av musik vissa av numren såsom Christmas Night och Ding, dong merrily on high som skickligt övergick i en jig.

Kyrkoherde Monica Jones höll en aftonbön samt avtackade med blomster Gunnar Smiedeman för hans snart 15 åriga dirigentskap för Kyrkuddens Gospel. Psalmen Dagen är kommen sjöngs unisont som avslutning i vilken kören sjöng arrangemang på engelska. De 175 besökarnas applåder manade fram extranummer, som blev den medryckande Go tell it on the mountain.