Juniper Bay Gospel sålde ut två konserter samma dag

Maria Emanuelsson är körens inspirerande dirigent, som också kompade på piano tillsammans med Ulf Back, gitarr, Johan Stenmark, bas och Olle Tjern, cajon. Körens kläder och övrig rekvisita glittrade i silver denna gång, kanske med tanke på nyårsaftonen som är i antågande. Ett häftigt julmedley inledde konserten varefter Elvislåten Blue Christmas sjöngs.

Kvällens gäst var John Lindberg från John Lindbergs Rockabilly Trio, som var solist bland annat i sin egen Count the day. Körens tre artistiskt proffsiga solister, som det svängde om medryckande var Kattis Lennartsson, Ida Wahlén och Tina Ljunggren. Bland annat i A winter's tale och Mary did you know sjöng de solopartier med körens och orkesterns komp.

Maria läste tänkvärt berörande dikter och bibelord mellan de olika gospellåtarna. I den stämningsfulla What child is this spelade Jonas Pehrs överstämmor på piccolablockflöjt. Maria läste en dikt Bön för dem som inget har innan finallåtarna Save the children och Keep the faith sjöngs.

Publiken applåderade tills extranummer sjöngs varefter Lena Halvars Hedman tackade alla med rosor. Besökarna gick ut i den kalla vinterkvällen helt lyriska från de musikaliska upplevelserna.