"Det är endast med kunskap om det förgångna som vi kan möta framtiden med öppna ögon"

Jag kom precis hem från den hemskaste men viktigaste resan jag har gjort. Jag har stått framför porten som ledde oskyldiga människor direkt till döden. Jag har sett de smala och hemska ”sängarna” de tillbringade nätterna grubblandes på. Jag har sett de fruktansvärda gaskamrarna där miljontals människor mördades.

Jag kan inte förstå hur detta är möjligt. Jag känner mig så ledsen, arg och förtvivlad över allt. Men jag känner mig också tom, tom på ord. Jag vill att alla ska resa dit och se allt detta med egna ögon, för att själva få se och höra vad de stackars människorna fick vara med om.

Efter vårt besök Auschwitz och Auschwitz-Birkenau är det flera saker jag inte tycks kunna skaka av mig. En av dessa är ett uttalande från generaldirektören Hans Frank i det naziockuperade Polen 1944. Han sade: ”Jews are a race that must be totally exterminated”.

Trots att detta är en av de ”mildaste” sakerna jag såg, så kan jag inte släppa det. Jag kan inte förstå hur man kan vilja utrota en oskyldig folkgrupp. Dessa människors rättigheter och liv togs ifrån dem, och de var helt vanliga människor som vilken som helst av oss. Hur kan människor utsätta andra för något så fruktansvärt? Är vi inte bättre än så?

I Auschwitz-Birkenau mördades omkring en miljon judar. De ansågs inte längre vara människor eller värda att leva. Men vem har ens rätten att avgöra detta? Alla människor ska ha rätt till ett liv.

En människa var ytterst ansvarig för spridandet av dessa fördomar och bestämde från början regler för judarna. Nästan alla hängde på.

För mig är den största faran inte den enskilda personen, utan alla de människor som står bredvid och låter fruktansvärda saker ske. Med facit i hand hade vi kunnat stoppa nazismen på 30-talet, ifall människor reagerat och protesterat i tid. Men än idag väljer en stor del av alla människor att kolla bort när hemska saker sker runt om i världen.

I nästan varje europeiskt parlament finns ett parti med rötter i den nazistiska ideologin. Vi är nästan tillbaka på ruta ett, och gör samma misstag som tyskarna gjorde 1933.

I Ludvika har nazisterna fått demonstrera på våra gator för andra året i rad. Även i andra delar av landet är antisemitismen närmare än vad många vill tro. Ska vi aldrig ta lärdom av det som skett i historien?

Det är endast med kunskap om det förgångna som vi kan möta framtiden med öppna ögon och har en chans förhindra att historien upprepar sig. Vi kan välja att göra rätt. Vi kan välja att lägga vår röst på rätt parti. Vi kan välja att säga ifrån. Vi kan välja bort ondskan.

Jag är så innerligt tacksam för denna resa och jag kommer alltid att bära med mig och minnas allt jag har fått sett. Förintelsen får aldrig upprepas eller glömmas bort.

Erika Timonen Kristersson

Nyligen reste elever från ABB Industrigymnasium i Ludvika till Förintelselägren Auschwitz och Auschwitz-Birkenau i en resa arrangerad av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Tidningen följde med och du har just läst ett av breven eleverna skrev brev hem till vänner och familj i Ludvika och Dalarna. I den här minidokumentären får du veta mer om resan: