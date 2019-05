Bejublad talangjakt vid Parkskolan i Grängesberg

INSÄNT. Bland de 21 frimodigt framförda bidragen fanns allt från sång- och dansnummer, till framträdande på fiol och piano. Efter att alla bidragen var klara på scenen, bjöds publiken på hamburgerlunch i parken, varefter Parkskolans lärare framförde ett bejublat dansnummer under gruppnamnet Elina and the Teachers.

Elevjuryn hade under tiden levererat sina poäng för sammanställning. Talangjaktens vinnare från förra året, Malte Karlsson årskurs 4, som fungerade som utmärkt konferencier, kunde därefter presentera dagens vinnare – en dansgrupp ur årskurs 6, bestående av Linda Eriksson, Natalie Stjerna och Yolene Strid.

Utklädda till cowgirls framförde de en dans till låten Old Town Road. På andra plats kom kosackdansarna Olivia Nyman och Ozzy Karlsson Rapp årskurs 4. Tredjeplatsen delades mellan Nam Suksawad som dansade till låten 7 Rings och Elizabeth Taylor årskurs 3 som på piano framförde Adeles Somone Like You.

Efter att alla medverkande belönats med små priser, avslutades den lyckade talangjakten i glad stämning med mäktig gemensam sommarlovssång av alla församlade elever och personal i ett grönskande Folkets park i Grängesberg