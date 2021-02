Läsartext: Siljansringen producerade kvistren snickerifura

För cirka 360 miljoner år sedan kom en meteorit från rymden och landade med våldsam kraft i vårt område och stannade långt ner i jordskorpan. Rekylen blev våldsam.

Där efter har vi haft minst tretton istider i vårt område och där emellan tropiskt klimat ända upp mot Sundsvall.

Den sista inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan. Under istiderna hade vi ett istäcke som var 2 000 till 3 000 meter tjockt. Trycket på jordskorpan under isen var 2 000 till 3 000 ton per kvadratmeter.

Detta hårda tryck malde sönder jordskorpan och lämnade efter sig en rund grusplatå med en diameter om cirka 40 kilometer - och ett höjdläge om cirka 200 till 300 meter över havet.

Denna lagom magra grusplatå var idealiskt för att vår ”svensktall” (Pinus sylvestris) kunde växa i lagom takt så att förmultningsprocessen han se till att torrkvistarna ramlade av innan de vallades över av diametertillväxten.

Siljansringen är den västra gränsen av det norra barrskogsbältet som går öster ut efter 62 breddgraden genom Finland och vidare mot Uralbergen. Detta område har jordklotets finaste sågråvara av tall.

Nu förflyttar vi oss till ”nutid”. Storskiftet genomfördes i våra trakter mellan

1850-1865. Dessförinnan användes skogen endast till kolmilor, vedbrand och

byggnadsvirke. Vid storskiftet delades skogsmarken ut till ”folket” i förhållandet till den mark som vederbörande hade odlat. Bolagen fick ingen skogsmark.

Bolagen förstod dock det framtida värdet av skogsmarken bara sågverksindustrin blev utbyggd. Därför startade bolagen en uppköpsverksamhet ute i byarna. De nyblivna skogsägarna uppvaktades av bolagsgubbarna som kom med häst och släde i vargskinnspälsar och med sig hade dom både pengar, brännvin och färdiga kontrakt. Det blev stor oro ute i byarna där många aldrig tidigare sett en hundralapp.

När ”bolagssläden” svängde upp på gården och gubbarna gick in i stugan för att göra affärer spreds detta som en löpeld till andra stugor. Ute lämnades kusken som skulle se efter hästarna. Det hände att grannarna samlades på gården och spöade upp kusken och jagade iväg hästarna med släden.

Denna metod var särskilt förekommande i Färnäs. Detta fick till följd att andelen bolagsskog på Färnäs skifteslag blev rekordlågt. Bolagsgubbar har aldrig varit välsedda i Färnäs. Skogsbolagen var inte heller med om att bygga upp sågverksindustrin runt siljansringen. Det var i huvudsak lokala entreprenörer med förankring i bygden.

Två exempel: Harviken 1910-1919 Anders Målerin, Mats Elin, och Stikopers Mats Andersson. Siljanssågen 1897+ Bälter Sven Ersson,Janne Romsson, Hållbus Lars Larsson, K,P, Larsson.

Nu byggdes sågverk som aldrig förr. Vid sekelskiftet 1800-1900-talet fanns det elva sågverk vid sjöarna Siljan, Orsa sjön, Skattungsjön, Oresjön, Ensen runt Siljansringen. Hur skulle man få timmer till dessa sågverk när vägarna endast bestod av klövjestiga och kärrvägar?

Det var endast vinter som gällde med transport med häst och timmerkälkar.

Tidigare under lång tid hade hästen endast används i jordbruket. Det fanns dalahästar, jämthästar, värmlandshästar m.fl. Men nu ställdes helt andra krav på hästar som skulle arbeta i skogen. Under mitten av 1800-talet avlades fram en skogshäst som fick namnet Nordsvensken (i bestämd form för att understryka att han var kung i skogen) Det var en ganska liten häst, men seg och kraftfull, lugn och lättlärd och hade en extra växel att lägga in när det behövdes.

Ett timmerekipage bestod av en framkälke (bocken) och en bakkälke (geten) och därpå ett timmerrede som var bredare än kälkarna.

På timmerredet kunde man lasta 5 till 8 ton timmer beroende på basvägens längd och lutning. Köravstånden inom Siljansringen var mellan en till tre vändors väg (antal vändor per dag) till sågverken. Medluten ner till sågverken var till god hjälp när det gällde att upprätthålla laststorleken. Det fanns ett nät av vinterbasvägar ner mot sågverken vid omgivande sjösystem. För basvägar som var starkt trafikerade basvägar utsågs basvägsfogdar som reglerade trafiken. Det var omöjligt att mötas på en basväg. Både lastade och tomma ekipage kom i karavaner.

Ekipage med lass hade alltid företräde. Man hade ett signalsystem med stora bjällror i mässing på vänster skackel som hördes vida omkring. Tomma ekipage som var på väg tillbaka för att lasta stoppade hö i bjällran så den blev tyst. På så sätt kunde man höra när man skulle möta en karavan med lass och det var dags att köra åt sidan. Vid varje sågverk var länsar utlagda på isen. Man körde ut på isen med lasset fick det inmätt och lastade av. När våren kom och isen smälte låg hela timmerlagret inlänsat i vattnet vid sågen. Det var bara att börja såga.

De nyblivna skogsägarna fick nu betalt för de fina furorna som fanns i

Siljansringen. Folk fick arbete i skogen och på sågverken. Hela bygden blomstrade. ”Kvistren snickerifura” från Siljansringen var hårdvaluta på marknaden. När järnvägen kom till Mora 1891 blev det ytterligare ett uppsving för sågverken och bygden. Nu påbörjades även export av kvalitetsvirke till Danmark. Både sågat virke och rundtimmer.

Alla sågverk runt Siljansringen hade hög kvalité i sin produktion. Det var dock ett sågverk som stack ut med sin överlägsna kvalité. Det var Lerdalssågen i Rättvik. Lerdalssågen hade egen flottning ända från sjön Draggen som ligger mitt i Siljansringen efter Draggån som senare övergår till Enån och utmynnar i Siljan i Rättviks centrum. Genom detta kunde man såga ”gräddan” av Siljansringens kvalitétsfura. Sågutfallet var cirka 80 procent osmium i centrumutbytet. Då kan man bara ana hur sidobräderna såg ut.

Ola Hermansson