Läsartext: Borlängeföraren Scott Kin Lindblom vinnare i "Lilla SM"

Redan under fredags och lördagstesterna visade Scott att han var en av dem som skulle vara med och tampas om den åtråvärda vandringspokalen och det inofficiella ”Lilla-SM” för små kartar.

Under söndagen toppade Scott de två fria träningarna före hemmaföraren Vilmer Svahn med 85 hundradelar. När tidkörningen startade åkte Scott av direkt i kurva två på kalla nya slicks och kom ut igen på banan i egen kraft med smutsiga däck och lyckades tillslut sätta ett snabbt varv som räckte till en andra plats bakom just Vilmer Svahn. På tredje plats kvalade Svans teamkompis och tidigare STCC föraren Robin Rudholms son från Borås Jack Rudholm in.

Sedan följde några dramatiskta heat då Scott först blev av med segern i heat 1 efter att blivit tilldömd ett tio sekunders tidstillägg för en hårfin tjuvstart. Han noterades dock för snabbaste varv. I heat två var Scott åtta hundradelar från seger, efter fin uppkörning från en femteplats. Han satte återigen snabbaste varv.

När poängen samlades ihop från heaten startade Scott på fjärde ruta i ytterspår. Scott trillar återigen ned till femteplats men kämpar för att jaga ikapp täten. På varv elva av tolv bromsar sig Scott förbi, Vilmer Svahn, i kurva 1 med liten sammanstötning och drar därefter ifrån på sista varvet och vinner förfinalen med en halvsekund tillgodo. Scott noteras även helgens snabbaste varv.

När finalen avgjordes och allt gäller stod Scott i pole med Svahn bredvid sig. Scott tar starten och utökar lite varv efter varv och tar sig i mål som segrare men närmare en sekund före Svahn och Rudholm på tredje platsen.

– Där satt den, riktigt skönt att vinna här på Axamo Ring i festivalen som är en klassiker i små kartar, säger Scott.

Två tävlingar återstår i Sverige för Scott Kin Lindblom, kommande helg i Helsingborg och därefter sista Svenska tävlingen i SKCC på VM banan i Kristianstad, därefter beroende på covid-19 utvecklingen är det tävlingar i Italien i World Series of Karting (WSK) och Italienska mästerskapen under slutet av oktober och november.