Going For One AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning:

"Konsultverksamhet inom skog- och fastighetsförvaltning, klimatförbättrande åtgärder, hållbarhet, certifiering och vägen mot en hållbar framtid. Innovation. Holdingbolag."

Registreringen av företaget gjordes den 17 april, och man har sitt säte i Falun.

Företaget har ett aktiekapital på 50 000 kronor.

Styrelseledamot är Erik Nillius, 52 år.