Mazariner ska få fart på företagandet i Falun: "Vi vill träffa så många som möjligt"

Den nya majoriteten i Falun vill stärka företagandet i kommunen.

– Vi har som ambition att göra Falun till en förstklassig företagarstad, sade Mats Dahlberg (M) under årets sista företagarfrukost i Dalasalen. Under mötet presenterade kommunalråden Mats Dahlberg och Joakim Storck (C) sig för en stor mängd företagare.

Mats Dahlberg och näringslivschefen Linda Wallin kommer att stuva om i sina kalendrar under nästa år för att få till en bättre dialog med företagarna i kommunen.

– Linda och jag har diskuterat att vi ha mazarinmöten eller eftermiddagsfika. Vi bjuder på kaffe och mazarin, det kan vara annat också, sade han.

Den första träffen med företagare blir på eftermiddagen den 24 januari, det andra mötet blir den 21 februari.

– Vi vill träffa så många företagare som möjligt och tanka av er idéer. Det är viktigt att få tidiga signaler. Ni kan vara nöjda, ni kan vara missnöjda. Vi lovar att ta det på största allvar, sade Mats Dahlberg.

Näringslivskontoret kommer även att besöka företag på tisdagar.

– Om man vill ha ett sådant företagsbesök tycker jag att man kontaktar Linda Wallin. För vill du ha ett företagsbesök vill vi också ha med personer från olika nivåer eller områden inom kommunen, sade Mats Dahlberg.

Under frukostmötet berättade Anna-Karin Hedberg om julmarknaden vid gruvan och Catharina Enhörning om marknaden i Sundborn. De två ansvarar för respektive evenemang.

Julmarknaden vid gruvan hölls i söndags och nu på söndag är det dags för marknaden i Sundborn.

För en tid sedan utsågs julmarknaden vid gruvan till den nionde bästa i Sverige.

– Jag blev jättemallig. Det var nästan så att det kom en liten tår. Att vi står tillsammans med Skansen och Liseberg är jättekul, sade Anna-Karin Hedberg.

Det är 18 året för julmarknaden vid gruvan och tionde året för den i Sundborn.

– Hela byn lever upp med framför allt lokala hantverkare. Carl Larsson-gården är förstås öppen, sade Catharina Enhörning.