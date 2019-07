Ett larm om villabrand inkom under fredagen klockan 18.37 i Britsarvet i Falun. Personen som ringt in om larmet märkte att det var varmt under parketten och tömde sin pulversläckare.

Räddningstjänsten är på plats och det rör sig om en glödbrand. Branden beräknas vara släckt inom tjugo minuter.

Texten uppdateras.