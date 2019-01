Två dalatalanger får chansen i landslaget – Anger och Tapani uttagna till nordiska juniorlandskampen

Sporten har tidigare kunnat berätta att IFK Moras Tilda Östberg tog en plats i den svenska truppen till ungdoms-OS. Ytterligare två unga skidtalanger från Dalarna har fått positiva besked från landslagsledningen. I det svenska laget till nordiska juniorlandskampen i Otepää om drygt en vecka har såväl Edvin Anger som Linn Tapani fått plats.

IFK Hedemoras Edvin Anger, som fyller 17 år i april, har haft en fin start på sin första säsong som junior. Han vann bland annat sprinten i H18 i Volkswagen Cup i Idre i slutet av november och var tvåa på distansloppet i Scandic Cup-premiären i Boden i december.

I helgen som var fick han bryta i Kopparskidan på Lugnet i Falun, men tog revansch på söndagen då han vann Bergeboloppet i Borlänge över 10,7 sekunder i klassisk stil, sju sekunder före Domnarvets Nils Bergström som var trea i Falun på lördagen.

Linn Tapani, som fyllde 18 år för en vecka sedan, tävlar för Jukkasjärvi IF men är falubo sedan sex år tillbaka. Hon visade fin form i Kopparskidan i Falun då hon var tvåa, knappa minuten bakom Tilda Östberg.

Sveriges lag till nordiska juniorlandskampen i Otepää:

Herrar: Edvin Anger, IFK Hedemora SK, Jonathan Edman, IFK Umeå, George Ersson, IF Strategen, Gustav Pålsson, Utrikes SK, Elis Tingelöf, Sollefteå Skidor IF, Rikard Vestin, Sollefteå Skidor IF.

Damer: Elin Andersson, Stuguns SK, Saga Fältenhag, Högbo GIF, Ella Georgsson, Högbo GIF, Lisa Ingesson, Strömnäs Gif, Hanna Lundberg, Luleå Gjutarens IF, Linn Tapani, Jukkarsjärvi IF.