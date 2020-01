Lang om nya kontraktet, småstadslivet – och slutmålet med Leksand: "Väldigt inspirerande"

Oskar Lang flyttade som sextonåring till Leksand för gymnasiestudier inför säsongen 2012-13. A-lagsdebuten kom två år senare, då Arvikasonen fick göra femton grundseriematcher säsongen 2014/15.

Efter SHL-uttåget på våren 2017 valde Lang att förlänga sitt avtal med Leksand, och strax före nyår var det dags igen då den irrationelle forwarden förlängde sitt kontrakt.

Förra gången 23-åringen satte pennan till pappret handlade det om att försöka spela upp Leksand i högsta serien.

Den här gången har han tecknat ett treårsavtal – med förnyad ambition.

Vi måste försöka höja lägstanivån bara så kommer vi att greja det riktigt bra i år.

– Jag har varit länge i Leksand och trivs väldigt bra, så det känns kul att fortsätta på den här resan, säger Oskar Lang efter ett ispass i Tegera Arena.

Den 170 centimeter långe och 75 kilo tunge värmlänningen är ingen man av stora ord. Det är ingen tårdrypande kärleksförklaring till Leksands IF han basunerar ut, inget brandtal om vägen framåt. Oskar Lang trivs bara väldigt bra i Leksand, han tycker sig utvecklas för varje säsong som går och han vill väldigt gärna att laget ska behålla sin plats i högsta serien.

– Jag vill vara med och försöka etablera Leksand i SHL. Att få jobba vidare med det känns väldigt inspirerande.

För att lyckas med det måste Oskar Lang och Leksands IF först reda ut sin smått prekära situation i vinter. LIF är näst sist i SHL, och även om laget bara är två poäng upp till Linköping på rätt sida kvalstrecket är Leksand alltid Leksand: på 2000-talet har klubben kvalspel i sitt DNA (i 15 av 19 säsonger det här millenniet har laget kvalat) och senast masarna klarade av ett negativt kval var 1992.

Leksand är en jättestor förening och det här kul som helst att spela här. Så varför inte stanna?

På torsdag möter Leksand just Linköping i ett ångestmöte i Tegera Arena.

– Men jag tycker att vi har ett bra lag. Det har gått lite upp och ner den här säsongen, men när vi spelar som vi ska så är vi riktigt bra. Vi måste försöka höja lägstanivån bara så kommer vi att greja det riktigt bra i år.

Utan att behöva kvala?

– Absolut! Det är det vi siktar på och jag tror att vi fixar det också.

Vad är det som har fått dig att stanna kvar i Leksand under alla år?

– Jag trivs väldigt bra här, med fansen och allting. De skapar en jäkla inramning. Leksand är en stor klubb att spela för och det är kul att de tror på mig så att jag får stanna kvar.

Redan sex A-lagssäsonger som 23-åringen i en tid då klubbkänsla inte sägs existera längre. Läge för att bli en modern klubbikon?

– Njae (skratt). Det är inget jag går och tänker på. Men det finns ett väldigt intresse för Leksand och det är kul att få vara en del av det.

Och Leksands litenhet – knappt 16 000 invånare i kommunen – är ingen nackdel, menar Oskar Lang. Med Arvika (drygt 26 000 invånare i kommunen) som hemstad är han van landsortsliv och småskalighet.

– Det är klart att jag genom åren har övervägt mina alternativ, och vad som har varit bäst för mig. Men jag menar, Leksand är en jättestor förening och det här kul som helst att spela här. Så varför inte stanna?

Du trivs med småstadslivet?

– Ja, jag trivs bäst på mindre ställen. Så är det bara.

Oskar Lang har också från insidan fått se Leksands IF ta kliv i sin utveckling som förening. Det har stormat under hans år i klubben; den ekonomiska krisen och rekonstruktionen under hans tidiga år i gymnasiet, sportchefen Tommy Salos öppna bråk med klubbdirektören Kjell Kruse under hans debutsäsong i SHL – och på det en ständig ruljangs av tränare, spelare samt personer i ledande positioner.

Men på senare tid tycker sig Lang se att saker och ting har slutat att snurra så snabbt i Leksands IF.

– Ja, jag tycker att det har blivit lugnare med allt runtomkring. Det är inga större grejer nu utanför isen som stör spelarna. Sakta men säkert blir det bättre även där.

Vad har Thomas Johanssons (general manager) intåg i klubben betytt för Leksands IF?

– Han betyder mycket. Känslan är att han har koll på vad han vill skapa för lag och han tror stenhårt på det.

Och långsiktigheten är en del i den "resa" du talar om?

– Ja, målet är ju att etablera oss för vi ska inte vara ett lag som håller till i botten av SHL. Det skulle vara riktigt roligt att en dag kunna ta oss långt i ett slutspel, och att vi blir en toppklubb i SHL. Det är det långsiktiga målet, och att få vara med om det är varför jag skrev på.

Finns det förutsättningar för att bli det?

– Det tycker jag, absolut.

Om det långsiktiga målet är att stabilisera er i SHL. Är SM-guld det ultimata målet?

– Ja, det är ju den största drömmen. Ett guld vore slutmålet. Att få uppleva det med Leksand hade varit hur kul som helst.