Lämnar Borlänge Hockey efter bara ett halvår – hinner inte med truppbygget inför nästa säsong: "Kraven har blivit allt högre"

Det är bara ett halvår sedan som bomben slog ner:

Mats "Horndal" Johansson tvingades sluta som sportchef i Borlänge Hockey och ersattes av den förre Leksandsspelaren och -tränaren Gabriel Karlsson, som skulle sköta uppgiften ideellt.

Inför onsdagskvällens derby mot Malung ligger Borlänge trea i Hockeyettan västra.

Då väljer föreningen att offentliggöra att Gabriel Karlsson slutar som sportchef med omedelbar verkan.

— Vi i Borlänge Hockeys ledning har fört samtal med Gabbe under en tid och vi har all respekt för det beslut som nu fattats. Det är inte alltid lätt att se in i framtiden och ibland måste man omprioritera sina val. Det har vi full förståelse för, säger Pär Opard, klubbchef Borlänge Hockey, till hemsidan.

— Gabbe har gjort ett fantastiskt jobb och vi i föreningen tycker det är tråkigt att han slutar. Vi stänger inga dörrar för framtiden men just nu passar det inte uppdraget i Gabbes liv, det får vi ha respekt för.

Det är främst truppbygget inför nästa säsong, som är nära förestående, som ligger till grund för Gabriel Karlssons beslut:

— Den arbetsinsats som krävs för att driva den sportsliga utvecklingen vidare inom Borlänge Hockey kan jag inte prestera kommande säsong. Utvecklingen inom Hockeyettan har gått snabbt framåt de senaste åren och kraven har blivit allt högre för att klara de uppsatta målen. Den tid som det krävs för att leda det arbetet kan jag inte undvara från min familj och mitt privata arbete, säger Gabriel Karlsson.