Laddat och klart för Barndiabetesgalan- förra årets gala gav 400 000 kronor till forskningen

Våren 2018 arrangerades Barndiabetesgalan i Malung för första gången.

En succé som resulterade i 400.000 kronor som gick oavkortat till Barndiabetesfonden.

Den 16 november är det dags igen när man slår upp portarna på Orrskogen Folkets Park i Malung.

Arrangörer är den ideella föreningen Wilmas Vänner, som har sitt ursprung i Wilma Albertsson, precis fyllda 10 år.

- När Wilma insjuknade i Typ 1 diabetes vid fyra års ålder vändes tillvaron fullständigt upp och ner, berättar Wilmas mamma Maria Albertsson.

På grund av okunskapen i samhället hade föräldrarna inte någon som helst kunskap om deras dotters sjukdom.

- Det hela började på intensivvårdsavdelningen utan garantier för att det skulle gå bra och det var faktiskt där och då som vi lovade varandra att om Wilma överlevde detta skulle jag och maken Björn göra allt för att ingen annan familj skulle hamna i samma situation på grund av okunskap, säger Maria Albertsson,

I Malung fanns Hemköps ägare Anders Kullander med planer att göra skillnad för barn med någon sjukdom. Deras vägar möttes och idag är det Wilmas familj samt Anders med sambon Pernilla Eriksson som driver föreningen Wilmas Vänner.

På Hemköp i Malung finns en donationsknapp på pantmaskinen till Barndiabetesfonden och restaurang E.A T skänker all dricks till fonden.

På Barndiabetesgalan den 16 november serveras exklusiv tre-rätters middag och kvällens konferencier är musikern o underhållaren, allkonstnären Tur Åke Lindkvist.

Kvällens artister som ställer upp på galan för att samla in pengar till Barndiabetesfonden är Moa Edvinsson Kapla med band, Stiko Per Larsson och Millans Combo. Under kvällen blir det även auktioner där Per Hampus håller i klubban, samt en hel del överraskningar.

- Förra året kunde vi överlämna 400.000 kr, vilket kändes helt magiskt, tillägger Maria Albertsson.

Årets check kommer att överlämnas på galan till senior professor Johnny Ludvigsson, en av världens bäste forskare kring Typ 1 diabetes. Han är även grundare av Barndiabetesfonden på initiativ av Astrid Lindgren.

- Under året har vi sålt billotter på många ställen i vår kommun, de mesta kämparna för billotteriet är Wilmas mormor o morfar, Aina o Sven-Erik Fredriksson som mött så många generösa lottköpare. Vinnaren till vinstbilen kommer att dras under galan.

I maj månad arrangerade man även en välbesökt Barndiabetesdag i Malung där många föreningar och privatpersoner ställde upp och hjälpte till.

- Det ska vara roligt, för barnen främst, att vi samtidigt samlar in pengar till forskning, konstaterar Maria Albertsson. .

En nyhet för i år är Barndiabeteshästen. Den här Wilmas Vänner sålt och säljer än, i samarbete med Nils Olsson Dalahästar i Nusnäs.

Tack vare det det starka engagemanget som finns i Malung blev Wilma inbjuden till Linköping den 17 oktober för att representera alla barn med Typ 1 diabetes under Barndiabetesfondens 30-års jubileum.

- Wilma fick bland annat välkomna Barndiabetesfondens beskyddare, HKH kronprinsessan Victoria och överlämna en blombukett med blå knuten, för att symbolisera att Typ 1 år en svår knut som ingen i hela världen lyckats lösa, samt självklart en Barndiabeteshäst.

Wilma är som en liten stor ambassadör, även för sin hembygd. Under kvällens konsert i Linköping deltog hon på scenen och berättade om hur hon upplever att det är att leva med en kronisk sjukdom.

FAKTA:

Typ 1 diabetes är Sveriges vanligaste sjukdom för barn o ungdomar, 2-3 barn insjuknar varje dag. Näst flest i hela världen, bara Finland har fler.

Ingen vet orsak, sjukdomen drabbar vem som helst, är kronisk. Ingen i hela världen vet vad som gör att den egna kroppen tar död på sina insulinproducerande celler i bukspottkörteln, men utan insulin kan ingen leva. Därför måste insulin tillföras via sprutor eller pump.

Svårigheten är att dygnet runt försöka parera mängden insulin, i förhållande till kolhydrater, fysisk aktivitet, tillväxthormoner, stress, infektioner, väder och så vidare

Det är en sjukdom som aldrig tar paus.

Den kräver mycket av hjärnan, att alltid jobba för ett så bra blodsocker som möjligt, för det är förutsättningen till en bra vardag och ex inlärning i skolan, samt att få sova någorlunda avslappnat. Högt eller lågt blodsocker mår man inte gott av och det finns risk för svåra komplikationer.