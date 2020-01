Läcka tvingar simhallen att hålla stängt: "Ungefär 60 liter som fattas"

Enligt vaktmästare Per Berg upptäcktes läckan av att det var fukt på rutorna inne i simhallen och lät konstigt.

– Jag kollade under ventilationen och då var den vattenfylld. Det brukar blir så när den står still under sommaren. Vi pumpade ur vattnet men såg sedan att det var vatten där igen, säger han.

Vet ni vad läckan kan bero på?

– Det är ju en gammal bassäng så det kan ha hänt mycket. Men det är ungefär 60 liter som fattas, säger Per Berg.

Man kommer nu att hålla stängt och kvällssimningen på torsdagen och alla aktiviteter på fredagen ställs in. Om det kommer att behöva vara stängt längre än så går inte att säga i nuläget, enligt Per Berg.

– De ska ta in spårvätska i bassängen för att se var det läcker från. Vi måste först se var det läcker och hur. I nuläget är det bara att stänga torsdag och fredag för den här spårvätskan.