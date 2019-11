Kyrkogårdsvandring: Lär känna några av de Bjursåsprofiler som bidragit till bygdens utveckling genom historien

På lördag, Alla helgons dag, bjuder Bjursås församling in till en kyrkogårdsvandring på Bjursås kyrkogårdar. Per Pettersson tar emot på kyrktrappan och kommer sedan att guida besökarna genom Bjursås sockenhistoria, med fokus på kända personer från bygden.

Vill du veta mer om Bjursås sockens historia under 1800 och 1900-talet? Och om de människor, präster, arbetare, bönder, fabrikörer och kulturpersonligheter som präglat bygden? Då finns chansen till helgen, då kyrkofullmäktiges ordförande Per Pettersson bjuder in till en guidad tur vid Bjursås kyrka. Efter samling på kyrktrappan kommer Per att uppmärksamma ett antal gravar i området, där kända personer från bygden har sin vila.

Det är Pettersson som har tagit fram historiska fakta omkring dessa personer via böcker, tidskrifter och Hembygdsföreningens arkiv. Några har han också träffat själv när de levde.

Tre av de mer kända namnen i trakten är ”Sågmyrakungen” Axel Ludvig Tidstrand, grundare av Falu Yllefabrik i Sågmyra, kulturarbetaren Dora Lindgren, en av vår tids främsta sopraner, och Mats Proselin, en lantbrukare som bodde ovanför Dössberget, på gården där ridklubben huserar i dag.

– Proselin är ett namn som nog alla bjursingar känner till som en man som var känd för sitt ekonomiska sinnelag, berättar Per Pettersson.

Bjursås socken har rötterna i en enkel fäbodvall från 1600-talet. Och en historia som präglats av arbete och sparsamhet för befolkningen under tidigt 1900-tal.

– Det var kolning och naturhushållning som var huvudnäringen här i bygden, berättar Pettersson.

Ett slitsamt liv långt ifrån dagens bilburna vardag, där det en gång i tiden innan socknen bildades, var en kyrklig plikt att varje vecka till fots ta sig de tre milen till Åls kyrka i Leksand.

Och så, senare, utvecklingen av en bygd med egen församling, skoindustrier, yllefabriken, folkbildning, sjukvård och den kommunala utveckling som kommit att bli det Bjursås som är hemma för cirka 3500 invånare i dag.

Och visst finns det fortfarande mer att upptäcka om bygden. Och fler berömdheter än vad man tror, är begravda på kyrkogården i Bjursås, hälsar Per Pettersson.