Kvinna misstänkt för mordförsök i Borlänge efter balkongfall släppt: "Fortsatta förhör"

Det var vid 03-tiden under natten till onsdag som polisen fick in ett larm om en man som fallit från balkongen i Borlänge. Först kom händelsen in som en olycka men när patrullen dök upp på platsen fanns det anledning att tro att det inte var en olyckshändelse och en kvinna greps. Kvinnan anhölls senare misstänkt för mordförsök.

På onsdag kväll strax efter åtta släpptes hon dock på fri fot, men är fortfarande misstänkt.

– Förundersökningen är inte nedlagd, den finns ju kvar. Nu blir det fortsatta förhör och andra utredningsåtgärder, säger åklagare Patrik Säflund.

Det är oklart vilka skador som mannen fått och om mannen och kvinnan känner varandra.