Kvinna hittades död – obduktionsresultat hemlighålls: ”Vi får se om vi går vidare”

Förra tisdagen påträffades en kvinna i 60-årsåldern död i sin bostad i en by i Säters kommun. Polisen inledde då en förundersökning om misstänkt mord.

– Det är ett oklart dödsfall. Vi kan inte utesluta att något brott har skett, men i nuläget finns heller ingenting specifikt som tyder på det, sade polisens presstalesperson Christina Hallin samma dag.

En man i 60-årsåldern som var bekant med kvinnan hämtades in till förhör under kvällen. Han anhölls under natten till onsdagen skäligen misstänkt för mord, vilket är den lägre misstankegraden.

På fredagen släpptes mannen på fri fot men han är fortfarande misstänkt. Misstankarna har varken stärkts eller minskat.

– Han är skäligen misstänkt. Misstankarna är inte jättehöga, säger kammaråklagare Eva-Lena Jansson som nu leder utredningen.

Finns det några andra misstänkta?

– Det går jag inte in på.

Kvinnans kropp har skickats på obduktion för att fastställa dödsorsaken. Kammaråklagaren har fått se ett delresultat av obduktionen men berättar inte om det visar att kvinnan utsatts för brott eller inte.

– Det kan jag inte uttala mig om, säger hon.

Vad händer annars i utredningen?

– Vi har hört folk i närområdet och anhöriga till de båda personerna. Den tekniska undersökningen är klar.

Hur går ni vidare?

– Vi väntar på resultaten av de undersökningar vi gjort och den fullständiga obduktionsrapporten. Sedan får vi se hur vi går vidare – om vi går vidare, säger kammaråklagare Eva-Lena Jansson.

