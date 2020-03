Kvinna föll ner i isvak – skulle rädda drunknande chihuahua: ”Man såg paniken i hans ögon”

Den blyga chihuahua chinese powder puffen Simba, 12 år, är vanligtvis försiktig när han kommer i närheten av vatten.

– Han har alltid varit rädd för vatten, säger matte Caroline Berggren.

Himla oturligt var det därför för både honom och Caroline i tisdags, då Simba för en gångs skull vågade sig fram för att utforska en isvak i Gamla byn. Plötsligt brast isen under honom, varpå han började tumla runt i det iskalla vattnet i febrila försök att ta sig upp igen. Händelsen kunde fått en mycket tragisk utgång om inte Caroline kastat sig ut på isen efter honom, och om inte Carolines syster Louise Berggren därefter kastat ut en livboj fastknuten i Simbas koppel – för att rädda Caroline.

Vi tar det från början.

Systrarna Caroline Berggren, 25 år, och Louise Berggren, 22 år, båda boende i Avesta, går nästan dagligen en promenad runt Holmen i Gamla Byn med deras gemensamma chihuahua Simba. Ibland, när de ser att de är ensamma i parken, släpper de honom att springa fritt. Så var fallet på promenaden i tisdagseftermiddag.

Vid omklädningsrummen längst ut i parken, där en landtunga sträcker sig en bit ut i den för tillfället istäckta Dalälven, slås Simba, som i vanliga fall är försiktig med att gå för nära vatten, av en plötslig självsäkerhet. Han går ut på isen och springer mot isvaken som bildats fem meter från strandkanten. Väl framme nosar han på vattnet, men så plötsligt brister den tunna isen under honom, och han faller i. I några sekunder kämpar han för att ta sig upp på kanten, men isen brister gång på gång.

– Det var hemskt, man såg paniken i hans ögon när han kämpade för att ta sig upp med tassarna, säger Louise Berggren.

När Simbas huvud hamnat under vatten, och de båda systrarna förstår att de måste ingripa – Simba kommer inte klara detta på egen hand. Caroline slänger av sig jackan och tar sig ålande ut mot vaken, men just som hon får upp Simba ur vattnet brister isen under henne. Hunden springer upp på land.

Louise, som står på land och bevittnar det hela, som dessutom också är rädd för vatten, har nu panik.

– Jag trodde Caroline skulle drunkna, säger hon.

För Caroline utspelar sig nu exakt samma scen som för Simba alldeles nyss; iskanten hon försöker ta sig upp på brister gång på gång. Det vårvinterkalla vattnet når henne upp till bröstet. Louise förstår att systern måste upp ur vattnet så snabbt det bara går.

– Att ringa 112 skulle ta för lång tid, och att stanna en bil på vägen för att be om hjälp också. Jag såg inte en enda människa i parken heller, så det kändes lönlöst att ropa på hjälp.

Så får hon syn på en livboj invid strandkanten. Hon knyter fast Simbas koppel i den, och kastar ut den rödvita ringen till sin syster. Rädd att kopplet ska brista börjar hon dra sin syster över isen in mot land. Kopplet håller, och Caroline lyckas kravla sig upp på land.

Caroline beskriver att hon inte minns mycket av vad hon tänkte medan dramatiken pågick. Det var först morgonen efter hon förstod allvaret i det som hänt.

– Då kändes det som en dröm alltihopa. Men jag minns att jag hela tiden tyckte mer synd om honom (Simba) än om mig, säger Caroline.

– Nu kommer vi nog aldrig mer släppa honom lös, fyller systern i.

Och Simba, han säger inte så mycket, men har under hela samtalet hållit sig på säkert avstånd från vattnet.