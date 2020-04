Kvarnsveden om nya direktiven – och seriepremiären: "Jag hoppas jag har fel"

I torsdags kom nya rekommendationer från FHM om att samtliga seniora matcher och tävlingar, inklusive träningsmatcher, ska ställas in. Svenska Fotbollförbundet gick efteråt ut med en tydlig kommentar om att allt ställs in i väntan på nya besked.

För Elitettan-klubben Kvarnsveden, precis som för alla andra föreningar, påverkas försäsongen.

Den 2 maj har laget en inplanerad träningsmatch hemma mot Älvsjö.

– Vi drabbas inte supermycket just nu de närmaste veckorna i och med att vi inte haft något inplanerat under april. Vi håller det lite öppet och vi har en ständig dialog med våra motståndare. Vi tänker inte ställa in någon match än. Alla lag vet att vi inte får spela som det ser ut nu och vi är lite kyliga för att besluten historiskt har ändrats lite dag från dag, säger Fredrik Andersson, sportchef i Kvarnsveden.

Men, han är samtidigt tydlig:

– Vi tar det säkra före det osäkra. Jag pratar varje dag med vår styrelse som jobbar med de här frågorna. Vi kommer inte att spela om det är ett diffust läge. Ingen vet vad som är rätt eller fel idag. Vi tar hellre ett felbeslut åt det positiva hållet, för då har i alla fall ett gott samvete.

Kvarnsveden gav spelarna ledigt i början av april och startade om med en andra försäsong i mitten av månaden. I maj är tanken att gå in i den andra fasen med träningsmatcher.

– Om läget är som det är i dag och vi inte kan spela matcher så jobbar vi vidare med träningar och teambuilding, som vi gör i fas ett.

Min spontana känsla är att besluten som tas nu inte gynnar en premiär i början av juni om vi ska spela träningsmatcher

Fredrik Andersson påpekar också att de nya direktiven är tydliga och menar att det inte varit så tidigare.

– Nej, vi har varit väldigt ifrågasättande där. Man har ju sett vissa distrikt, som Norrbotten, säga att inga träningsmatcher ska spelas medan SEF och SvFF tycker det är okej i förbundsserierna, samtidigt som FHM har sagt att närkontakt inte är okej.

– Därför skönt med ett centralt beslut som är lite tydligare. Det behövs tydliga direktiv från alla så att det är lika för alla, säger sportchefen.

Kommer serien kunna starta i början av juni tror du?

– Jag hoppas att jag har fel, men jag tror att seriestarten blir uppskjuten ännu mer, kanske till slutet av juni alternativt i början eller mitten av juli. Det blir väl då ett sommaruppehåll innan vi tutar på hela vägen. Min spontana känsla är att besluten som tas nu inte gynnar en premiär i början av juni om vi ska spela träningsmatcher.

Fredrik Andersson tycker dock att man samtidigt, om det behövs, kan skrota träningsmatcherna.

– Vi skiter faktiskt i det så länge alla lag har samma förutsättningar. Det blir inte orättvist när den sportsliga tävlingen drar igång om alla lag struntat i träningsmatcherna.

Vissa spelare i Brage har uttryckt oro om att hela säsongen kan ställas in. Har du också haft den tanken?

– Jag kan hålla med om att man inte kan radera ut det helt. Men jag tror och hoppas att det inte blir så, säger Fredrik Andersson.