Kvalet slopades – så påverkas dalalagen: ”Jäkligt tråkigt”

Eftersom att kvalspelet till fotbollens division 2 inte kunde slutföras har Svenska fotbollförbundet beslutat att flytta upp samtliga deltagande lag i kvalomgång två.

Kvalet till division 2 herrar var den enda förbundsserie som varken hann spelas färdigt eller som undantagits från de skärpta restriktionerna som sedan i höstas införts av landets regioner.

Så länge vi hamnar i en situation där vi får en full serie i övrigt så känns det positivt

SvFF:s förbundsstyrelse har därför beslutat att division 2-serierna 2021 kommer att bestå av sex seriegrupper med 15 lag i varje, vilket alltså blir fallet i division 2 norra Svealand där Kvarnsvedens IK är Dalarnas representant.

Vad gäller division 3 kommer den att bestå av dels sex seriegrupper á tolv lag, dels sex seriegrupper á elva lag.

Södra Norrlandstrean – med dalalag som Forssa BK, Korsnäs IF och Slätta SK – blir en serie bestående av elva lag, vilket innebär ett totalt antal matcher om 20 i stället för 22 – samt udda spelomgångar då ett lag ”blir över” varje helg.

– Det är väl klart att man vill spela så många matcher som möjligt, så det är ju jäkligt tråkigt med elva lag i stället för tolv. Sen är det tufft också; tre lag åker ur och ett tvingas till negativt kval på bara elva lag, säger Korsnäs tränare Gustav Källberg.

– Å andra sidan ökar ju chanserna åt andra hållet också. Det blir ett mindre lag att slåss med om topplatserna.

Korsnäs övertygade som nykomling under den halverade säsongen i fjol. Falulaget slutade sexa av tolv lag.

I årets serie får de sällskap av stadsrivalen Slätta, som efter stor dramatik i slutomgången vann Dalafyran i höstas.

– Det är klart, det blir någon match mindre, men så länge vi hamnar i en situation där vi får en full serie i övrigt så känns det positivt, säger Slättas huvudtränare Henrik Jatko som var assisterande till Nicklas Rydstrand i fjol.

– Det blir ju då ett högre kvalificerat lag som egentligen försvinner från serien, så möjligheterna kanske är större att placera sig högre upp för oss.

När vi inte ens har fått träna som vi har velat blir suget efter att få spela matcher så mycket större

Sett till hur fjolåret tedde sig med uppskjuten seriestart och till sist ett halverat antal serieomgångar, ser Henrik Jatko mest bara fram emot att få spela en hel säsong.

De båda Falulagen hyser gott hopp om att så ska bli fallet, även om inget är givet mitt i en pandemi.

– Man längtar väldigt mycket efter en hel säsong, givetvis. Träning är en sak, men det är ändå matcherna som är avgörande för att komma dit man vill och nå målen man satt upp. Så det är självklart att en full säsong är det man önskar sig, säger Henrik Jatko.

Korsnäs Gustav Källberg är inne på samma linje. Efter fjolårets halvmesyr längtar han efter en ”riktig” fotbollssäsong.

– Med tanke på hur 2020 års säsong blev med bara hälften av matcherna så ser man mest fram emot att få spela en hel säsong igen. Förhoppningsvis kan vi också göra det, säger Källberg och avrundar.

– Särskilt nu efter en höst när vi inte ens har fått träna som vi har velat blir suget efter att få spela matcher så mycket större.

Fakta/Södra Norrlandstrean 2021

Forssa BK (Dalarna) Korsnäs IF (do), Slätta SK (do), Forsbacka IK (Gästrikland), Åbyggeby FK (do), Bollnäs GIF (Hälsingland) Iggesunds IK (do), Strands IF (do), Söderhamns FF (do), Strömsbergs IF (Uppland), Fagersta Södra IK (Västmanland).