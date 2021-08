Kungligt digitalt möte med Orsas kommunstyrelse

Frågorna som berördes under mötet var viktiga att få fram för Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande. Några av dessa handlade om den nya sträckningen av E45:an samt trygghets– och ungdomsfrågor. Han upplevde att dessa hamnade i skymundan när frågan om hur Orsa påverkats under pandemin hamnade i centrum.

– De hade ingen vilja att få veta vad som är viktigt för oss här i Orsa. De ville snarare veta hur coronaviruset påverkat vår kommun.

För Mikael Thalin (C) var det angeläget att prata om möjligheterna till bostäder för äldre och utsatta, men också hur yngre generationer ska ha det i Orsa kommun.

– För egen del ville jag lyfta fram våra särskilda boenden kring Orsasjön. Sedan är också arbetet med ungdomar viktigt. Det sistnämnda gillade Victoria väldigt mycket, ja prins Daniel med.

Upplevde du att det blev ett gott utbyte av tankar och idéer under samtalet?

– Man fick till sig att vissa tankar kändes igen mer än andra.

Kronprinsessparet ville under slutet av samtalet önska alla orsabor en fin höst. Kommunstyrelsens ordförande tillägger att han gärna ser hur de hälsar på någon gång i framtiden.

– Jag sa till dem att de är välkomna till Orsa när det passar sig bättre, säger Mikael Thalin (C).