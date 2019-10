Kulturföreningen Lyran bjuder in till afghansk afton

INSÄNT Under kvällen kommer det att hållas föredrag och samtal om Afghanistans kultur och geografi.

Föreläsare är Anders Rosén som har arbetat i landet och som är styrelseledamot i SAK (Svenska Afghanistankommittén) och Mohamad Jan Qazizade från Afghanistan/Mora som berättar om livet som hotellchef på ett av Kabuls största hotell.

Afghanska läckerheter och kaffe/te kommer att serveras under kvällen.

Kvällen arrangeras i samarbete med Svenska kyrkan, SAK och Orsa kommun.

Övriga arrangemang under hösten:

Lördagen 2 november klockan 19 i Skattungbyns Bystuga arrangeras ETHNO on the road, där den som är nyfiken har chansen att träffa och lyssna på ungdomar från hela världen som deltog på sommarens Ethnoläger i Rättvik. Under kvällen serveras fika.

Söndagen 17 november klockan 16 i Skattungbyns Bystuga bjuds det på spelmanskväll med riksspelmannen Jonny Soling som varvar musik med berättelser ur verkliga livet.

Lördagen 7 december klockan 19 finns chansen att lyssna på rytmisk balkanmusik. Då spelar nämligen Mama Chajes Orkestar i Skattungbyns Bystuga.

Mer information om arrangemangen går att hitta på föreningens facebooksida.