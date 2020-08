Kulturchefen efter coronastängningen: "Första dagen vällde det in folk"

Över en natt i mitten av mars bommades kulturhuset igen där huvudskälet uppgavs vara att man snabbt behövde få loss fler städtimmar för omsorgen och skolan. Rättviks kommun var en av få i Sverige som gjorde det draget.

Så i mitten av juni kunde Lena Krånglin och hennes personal öppna igen efter tre månaders stängning, men då med tuffa restriktioner och utan programverksamhet.

Men krisledningens planer på att flytta över kultur- och bibliotekspersonal till vården blev inte av.

– Nej, i slutändan blev det bara en person som tillfälligt gick över dit. Resten jobbade hemifrån eller här på plats.

Sen vet vi att en hel del åkte ner till Leksand och gick på biblioteket där.

Och med en hel del kreativitet fortsatte servicen till kommunen bokmalar.

– Vi ordnade så att man kunde reservera böcker via webben, och hämta sin bokkasse utanför entrén, berättar Lena. Och det var många som nyttjade den möjligheten, utlåningen minskade "bara" med ungefär hälften. Sen vet vi att en hel del åkte ner till Leksand och gick på biblioteket där.

– Vi ville få ut kulturen trots corona och ordnade även en fotoutställning digitalt. Och våra streamade boktips, där personalen själva tipsade om böcker, var uppskattade! Även Livskällan har streamat sina musikstunder varje fredag och samlade uppåt 80 till 120 pensionärer varje fredag.

Hon har fått många påringningar om att kulturhus och bibliotek var saknade.

– Ja verkligen. Därför är det jätteskönt att få komma igång på riktigt, även med programverksamheten, även om vi får se till att följa alla restriktioner, säger Lena.

Och trots stängningen hade man att göra - bakom kulisserna pågår ständigt mycket arbete som i förstone inte syns för besökarna.

– Vi låg efter med en del och fick tid att jobba ikapp. Bland annat är vi inne i ett gigantiskt projekt där alla länets bibliotek ska bli ett, vilket för låntagaren betyder att du ska kunna låna och lämna tillbaka en bok på vilket bibliotek som helst. Så det projektet har vi kunnat jobba med lite mer än vi annars hade hunnit.

Även naturmuséet ska få ett lyft med interaktiv utrustning för bland annat skolklasser, vilket tar resurser i anspråk.

För Lenas del som chef har den ovanliga situationen i pandemins spår också betytt många timmar med administrativa sysslor kring "coronaregler".

– Det har varit otroligt många arbetstimmar omkring de frågorna, vilka regler som gäller och vem som ansvarar för vad.

Vi har förstås haft färre besökare än en vanlig sommar. Folk tar ju eget ansvar också.

Så den 15 juni var väntan över, och man kunde åter låsa upp dörren till rättvikare och besökare.

– Första dagen vällde det in folk. Men sedan har det faktiskt varit lugnt, och vi har förstås haft färre besökare än en vanlig sommar. Folk tar ju eget ansvar också. Det var väl mest under de regniga dagarna som turisterna tittade in, ofta hela familjer. Och den utställning vi haft, Konst runt Siljan, var populär.

Höstens första programpunkt går av stapeln den 3 september och handlar om Anders Zorn, en kväll med Zornmuseets direktör Johan Cederlund som ciceron.