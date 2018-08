Kristian Ekenberg: Det här påverkar höstens val mest

Vad blir det som avgör valet om några veckor? Sommarens skogsbränder, vårdköer, brinnande bilar eller någon ännu helt okänd faktor som slår till i slutspurten?

Jag vill påstå att det som kommer att ha en avgörande påverkan på valet 9 september skedde för exakt tio år sedan i höst.

Ett decennium har gått sedan finanskrisen gav världens börskurvor hjärtattack. Sedan världsekonomin stod på avgrundens rand. I dag har ekonomin återhämtat sig, rekord slås på både börser och i sysselsättningssiffrorna och champagnen sprutar på Stureplan.

Men guldkanten på ekonomin märks inte av i tidsandan, i stämningen på sociala medier och i kommentarsfält, i hur människor blickar mot framtiden – en tidsanda med Krösamajas kraxande som soundtrack.

Trots att många har fått tillbaka sina jobb, sett pensionsfonderna växa igen och huspriserna stiga, saknas någonting väsentligt i samhällsstämningen.

Tilliten. Tron på att de som styr våra öden, högt där uppe i glastornen, har allt under kontroll. Att vi alla spelar efter samma regler och sitter i samma båt.

Den amerikanska drömmen är död, skriver New York Magazines stjärnkrönikör Frank Rich i ett stort temanummer om det decennium som har gått sedan panikhösten 2008. Ett mycket läsvärt nummer som förmodligen bara är det första i en rad av obduktionsrapporter av det gångna decenniet som kommer att skrivas under hösten.

Tidigast ute, redan i somras (av det jag har sett i mina avscanningar av internationell press), var John Lanchester i London Review of Books, som i en gedigen genomgång av hur finanskrisen påverkat samhället fokuserade just på den ilska som har legat kvar, bubblat under ytan. Hur de finanssystem som orsakade kraschen ligger mer eller mindre intakta och hur de ansvariga är tillbaka på sina poster, kostymerna lika släta som alltid.

”För människorna inuti systemet som orsakade ett decennium av lidande har det inte varit någon förändring. För alla andra har det varit ett lidandets decennium, förstärkt av åtstramningspolitiken”, skriver Lanchester.

I sin essä refererar Frank Rich till hur 11 september skapade nationell enighet, medan Lehman Brothers krasch och den följande paniken i det ekonomiska systemet har splittrat nationen på ett sådant sätt att följdverkningarna ännu är svåra att överblicka, och Donald Trump behöver inte vara den fulaste svamp att ploppa upp ur denna röta.

Idén om den amerikanska drömmen må alltid ha varit en chimär, men det var en livslögn med många troende, en essentiell del av ett samhälle som USA med stora klyftor som kunde rättfärdigas med att det var möjligt för alla att ta språnget över gapet mellan ”losers” och ”winner”, som Donald Trump skulle uttrycka det.

Nu lämnades vi kvar med känslan av att olika spelregler gäller där uppe och nere i verkligheten.

Om vi ponerar att Frank Rich har rätt i sin analys, att den amerikanska drömmen verkligen är död, är det förstås en monumental händelse vars politiska följdverkningar vi nog bara börjat ana.

Den amerikanska drömmen är för övrigt inte bara en amerikansk angelägenhet. Som Frank Rich skriver: ”Och när vi knockades tog vi stora delar av västvärlden med oss. Den amerikanska Kool-Aid som vi har exporterat sedan Marhallplanens dagar, den gränslösa tron på framsteg och vinster, har exponerats som en grym illusion”.

Ilskan över den ekonomiska och politiska elitens svek hade kunnat mildras av att vårdslösheten fått konsekvenser, att några av de centrala spelarna fått rött kort och förvisats från planen. Bankerna var måhända för stora för att tillåtas falla, men även de finansfurstar som dopat systemet tilläts smita undan. Nu lämnades vi kvar med känslan av att olika spelregler gäller där uppe och nere i verkligheten.

Om människor är så arga nu att de tycker att Donald Trump och Europas högerpopulister ser ut som bra val, vilket utrymme för politiska huggtänder ska det då inte finnas när de ekonomiska kurvorna vänder ner återigen och ilskan får ytterligare bränsle?