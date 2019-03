"Mörk svensk saga" spelas in i Dalarna – brittiska skådespelare på plats

Det är varmt som en ugn i den lilla vedeldade stugan i Lenåsen, Rättvik, där slutscenerna just ska spelas in till filmen "Milk" – ett samarbete mellan engelska University of Portsmouth och filmstudenterna på Högskolan Dalarna.

En vecka har inspelningarna pågått i och vid det ensligt belägna huset – en plats som var precis som de brittiska gästerna hade hoppats, berättar inspelningsledaren Rebecca Egerström i röran bland Kameror, lampor och rekvisita:

– Det har gått jättebra, men vi hade lite problem en morgon med några kameror och så har vädret varit rätt så tufft. Vi använder helst naturligt ljus, men det har skiftat ganska mycket så vi har fått ta om två eller tre scener.

Regissören Benjamin Long berättar om handlingen:

– Det är som en slags mörk svensk saga, där en man försöker komma över sin sorg efter förlusten av en familjemedlem.

Huvudrollen Pétur axlas den brittiske skådespelaren Tim Suffolk vars motspelare May Macleod, också från England, dyker upp oväntat en dag och knackar på hans dörr...

Johannes Ahlros går andra året på film- och TV-produktion på Högskolan Dalarna och har varit med som B-fotograf under inspelningen.

– Det har varit jättekul. Det går så fort så det gäller att vara med när det händer. Vi jobbar på lite olika sätt och vi har fått lära oss av varandra. I början gick det lite långsamt, men sen har det gått bättre för varje dag – vi har jobbat ihop oss.

När den 15 minuter långa filmen är klar, framåt maj, är planerna att den ska vara med i olika filmfestivaler – både i Sverige och ute i Europa.

Budgeten på cirka 40 000 kronor har samlats ihop genom insamlingar på nätet samt bidrag från Region Dalarna och University of Portsmouth, berättar Rebecca Egerström som också hoppas att filmen kommer visas av BFI, British Film Institute när den är färdig.