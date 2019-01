Malung-Sälen satsar andra mest på bibliotek per invånare i landet – så ser det ut i din kommun

Statistik från Myndigheten för kulturanalys visar att under 2017 satsade Malung-Sälens kommun 958,8 kronor per invånare på biblioteken. Detta placerar kommunen på andra plats i hela landet – endast Sorsele kommun i Västerbottens län spenderar mer per invånare med sina 1 122,8 kronor.

Detta placerar också Malung-Sälen högt över övriga Dalakommuner i listan: närmast följer Vansbro med knappt 700 kronor per invånare och sedan följer Orsa med knappt 670. Älvdalen och Säter finns också högt upp i rankningen.

Minst pengar lägger Borlänge kommun, med knappt 360 kronor, följt av Mora, Leksand och Rättvik som samtliga lägger strax över 400 kronor per invånare på biblioteksverksamheten.

De har dock en bit kvar ner till Skövde kommun, som lägger minst pengar per invånare i landet, med dryga 260 kronor.

Att det läggs mer pengar på biblioteken i landet tycks också vara en ihållande trend.

"Vi ser att kommunernas utgifter för bibliotek har ökat över tid", säger Moa Olin, utredare och statistiker på Kulturanalys, till Nyhetsbyrån Siren.