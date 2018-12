Lista: Årets tio bästa låtar av en Dala-artist

Dalarna är ett musiklän, om det råder det ingen tvekan. Varje år släpper nya och etablerade artister med rötter i Dalarna ny och bra musik. 2018 utgör inget undantag.

Här listar DT:s nöjesredaktör Johanni Sandén 10 favoritlåtar, utan inbördes ordning, med dalakoppling från året som gått:

► Gaupa - "The drunk autopussy wants to fight you"

Det relativt nystartade Falubandet Gaupa smög ju egentligen ut denna underbara smocka som musikvideo i december 2017 men släppte den officiellt som singel i år. En mycket lovande start!

► The tallest man on earth - "Somewhere in the mountains, somewhere in New York"

Kristian Matsson genomförde 2018 sitt ambitiösa projekt "When the bird sees the solid ground" som bestod av ett gäng smärtsamma uppbrotts-låtar. Denna pärla var allra starkast.

► Achee Flips - "Mattsvart"

Borlängerapparen Achee Flips har haft en imponerande start på sin solokarriär efter tiden i duon Rhymes & Riddim. Singeln "Mattsvart" från i år håller på att bli hans populäraste låt hittills.

► Anna Ihlis - "Jag är en sjungandes röst"

Anna Ihlis tolkningar av Erik Axel Karlfeldts dikter på albumet "Avskedet 1864-2018" gav högsta betyg i Dagens Nyheter. Bara en sådan sak! "Jag är en sjungandes röst" ett av albumets starkaste spår.

► Betty Goes A Go-Go - "From Jonestown With Love"

Borlängebandet Betty Goes A Go-Go återvänder 2018 med detta instrumentala popfyrverkeri som lovar gott inför kommande albumet "Altamont" som släpps nästa år.

► Greenleaf - "A point of a secret"

I snart tjugo år har Borlänges Greenleaf levererat stonerrock av allra högsta kvalité. 2018 var de åter aktuella med albumet "Hear the rivers" och ett evigt turnerande i Europa.

► Linnea Ellis - "Warmest Winter"

Från ingenstans dök Linnea Ellis upp som ett fint tips från Per Bjurman. Hennes debutsingeln "Warmest Winter" utgör ett stycke mycket lovande och vemodig popmusik.

► Summer Kid - "Wake Me Up When I'm Famous"

Duon Summer Kids punkigaste låt hittills är också deras bästa hittills. "Wake Me Up When I'm Famous" har en självklar plast på vilken röjig hemmafest som helst.

► Violet Days - "Just a little"

Vansbrotjejen Lina Hanssons projekt Violet Days släppte under året sin första EP "Made in my head" utsågs av P3 till Framtidens artist. Otroligt lovande artist och låtskrivare.

Francis - "All I Want"

Popgruppen Francis går från klarhet till klarhet. Singeln "All I Want" är omöjlig att inte ryckas med i och får en att sökta efter mer.

