Fyra filmer från Dalarna premiärvisas på Nordens största filmfestival: "Sticker ut ur mängden"

Med sina 160 000 besökare och 450 filmer från drygt 80 länder räknas Göteborgs filmfestival som Nordens största. Festivalen går av stapeln mellan 25 januari till 4 februari och på den kommer fyra filmer från länet att premiärvisas.

– Med tanke på att vi är ett litet län rent filmskaparmässigt så är det en bra siffra med fyra filmer, säger Mattias.

Enligt Mattias håller filmerna en hög kvalité. Några av filmskaparna är erfarna, medan andra är något grönare.

– De här filmerna sticker ut ur mängden dels för det starka konstnärliga hantverket, och dels eftersom att de är väldigt emotionellt starka och berättas med värme och närhet. Det görs mycket dokumentärfilm i Dalarna som följer händelser i samhället som speglar vår samtid, filmernas karaktär förändras hela tiden genom åren beroende på vad som är intressant att berätta om.

Att göra en dokumentärfilm kan ta allt från ett till tio år, menar Mattias.

– En sådan process kan pågå under flera års tid, det kanske vanligast är att det tar tre till fyra år.

Manuset och berättelsen är den hemliga ingrediensen i en bra film, betonar han.

– Det krävs att man har en stark berättelse som presenteras ihop med ett bra hantverk. Det är många delar som möts när man gör film: klippning, foto, ljud och själva innehållet. Det är inte alltid, som många tror, tekniken som är det avgörande.

Planen är att samtliga filmskapare kommer att finnas på plats i Göteborg under festivaldagarna.

– Förhoppningen är att det här ska öppna upp för inspiration till andra filmskapare runt om i länet, säger Mattias Ehrenberg.

Här är filmerna från Dalarna som visas på Göteborgs filmfestival

1. Jill Bilcock: Dancing the invisible

Axel Grigors dokumentärfilm "Jill Bilcock: Dancing the invisible" har nordisk premiär på Göteborg Filmfestival. Axel har regisserat, klippt och producerat filmen som handlar om Jill Bilcock, Australiens mest inflytelserika filmklippare. Hon har bland annat arbetat med filmer som Moulin Rouge, Romeo + Juliet, Road To Perdition, Muriels Bröllop, Strictly Ballroom och The Dressmaker.

2. Stekenjokk och Äggvaktarna

"Stekenjokk och Äggvaktarna" av dalafilmarna Alexander Rynéus och Per Bifrost har premiär på festivalen. Göteborg Filmfestival skriver: Stekenjokk står årligen värd för några av våra allra mest sällsynta fjällfåglar och deras häckningsritualer. Tyvärr är de nylagda äggen även hett villebråd för samlare runt om i världen och den svarta marknaden är stor. Följ med två dedikerade äggvaktare på ett lågmält men rafflande detektivdrama i fågelskådarmiljö.

3. Där finns inte jag

Filmen av Lama Alshehaby, Sanne Öberg och Emilia Myrup är ett personporträtt som handlar om Lama som måste lämna hemlandet och tvingas flytta ifrån sina vänner. En dokumentär som ger ett nytt perspektiv på ett högaktuellt ämne.

4. Min vän Barbro

I väntan på ett beslut från Migrationsverket uppstår en oväntad vänskap mellan 18-årige Taimaz från Afghanistan och 87-åriga Barbro från Älvdalen. Genom ett nyfiket och villkorslöst utbyte etableras en stark relation som krossar många förutfattade meningar i denna ömsint, humoristiska och oerhört gripande dokumentärfilm av Maja Daniels.