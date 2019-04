Albumet blir bandets uppföljare till kritikerrosade debutskivan "Sky city" som släpptes 2015. Enligt Musikguiden i P3 släpps albumet i augusti men redan nu finns ett första smakprov i form av singeln "You Don't Have To Call Me".

Amanda Bergman har tidigare gjort musik under namnen Hajen, Idiot Wind och Jaw Lessons. 2016 släppte hon sitt debutalbum under eget namn med titeln "Docks". Vintern 2016 turnerade och uppträde hon tillsammans med Håkan Hellström.