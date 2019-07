Kultförklarade Pistvakt på Classic-kalaset i Rättvik – Lennart Jähkel: "Jag får träningsvärk efter all discodans"

Pistvakt spelade under måndagskvällen för fjärde gången i Rättvik, och det är tredje gången som de uppträtt under Classic Car-week.

– Det är en rolig tillställning, säger Lennart Jähkel.

– Vi känner alltid en otrolig värme från publiken, det är en fantastisk känsloboost, säger Jacob Nordenson.

Pistvakt började som pjäs och blev sedan en tv-serie 1998 och har efter film- och musikskapande på samma tema blivit folkkära i Sverige - och kanske lite extra i Dalarna.

Jacob Nordenson (Jan-Erik), Tomas Norström (Olle) och Lennart Jähkel (Sven-Erik) spelar de tre bröderna Marklund i fiktiva Svartlien i Lapplandsfjällen. Men de kultförklarade karaktärerna var nära att byggas upp i en väldigt annorlunda miljö.

– År 1995 så gjorde vi pjäsen Bryggvakt, som var en slags parodi på den amerikanska serien Baywatch, där bröderna var väldigt rädda för den vita hajen men ännu mer för kvinnor, berättar Jacob Nordenson.

Först tänkte vi på dörrvakter, sen p-vakter och till sist kom vi fram till pistvakter

Pjäsen spelades på Pistolteatern i Stockholm i ett år. Gruppen försökte pitcha att pjäsen kunde bli en tv-serie men SVT tyckte att det var ett allt för märkligt upplägg för att kunna slå i TV.

– Det var ju Mark Levengood som var där då och han sa väl något i stil med "Joo, det låter ju kul men...ändå inte", härmar Tomas Norström på finlandssvenska.

Humorgruppen fick byta bana och bröderna fick flytta till Sverige.

– Först tänkte vi på dörrvakter, sen p-vakter och till sist kom vi fram till pistvakter, säger Tomas.

Året efter det så kunde publiken alla repliker

Tomas minns speciellt ett uppträdande med Pistvakt i Åre då hela torget var fullt med folk som stod i kö för att köpa biljetter till föreställningen, innan tv-serien drog i gång.

– Och när vi var tillbaka året efter det så kunde publiken alla repliker, och en "riktig" pistvakt kom fram och slog näven i bordet och sa "Det här får aldrig upphöra", säger Lennart.

Efter två säsonger av Pistvakt på SVT så ville gruppen släppa en skiva med alla översatta låttexter som de skrivit tillsammans.

– Vi fick igenom de flesta låtarna men John Fogerty sa blankt nej, så det blev aldrig någon "Har du sett en Ren?" (Have you ever seen the rain), säger Lennart.

Trots en överkryssad geting till betyg från Expressen så sålde skivan guld 2001 och Pistvakt åkte på turné med danskoreografi av Katrin Sundberg "Häxan Surtant" (från julkalendern Superhjältejul).

De flesta skådisar drömmer ju i hemlighet om att bli rockstjärnor

– Det var kul och vi tänkte väl att det där håller kanske till jul - men så är vi här, 19 år senare och det är lika roligt fortfarande säger Lennart.

– De flesta skådisar drömmer ju i hemlighet om att bli rockstjärnor, och så hände det för oss, säger Jacob.

Det kreativa arbetet har alltid gjorts tillsammans även ifall Tomas var den som drog i det för att det skulle bli en tv-serie.

– Men det har generellt varit väldigt mycket grupparbete, vilket varit vår styrka, menar Jacob.

– Vi har haft ett "pistvaktsveto", för att alla ska vara med på vagnen, inflikar Tomas.

Vi har fortfarande fans i alla generationer, varför det är så undrar vi med

Pistvakt har inte heller några närliggande planer på att sluta framträda med sina låtar som fortfarande har nästan 100 000 lyssnare per månad på Spotify.

– Rakt in i evigheten, utbrister Lennart.

– Folk som är i branschen garvar åt oss, 20 år med samma skivsläpp, men vi har fortfarande fans i alla generationer, varför det är så undrar vi med, säger Tomas.

– Det är bara kropparna som avgör när vi slutar, menar Jacob.

– Nej, egentligen skulle man ju inte orka det här, jag får träningsvärk överallt efter all discodans. Men det är musiken som gör att man orkar, säger Lennart.