Sandén: The National en bra bokning till Dalhalla men vad hände med hiphoplegendarerna?

På onsdagen tillkännagav Dalhalla ännu en bokning till sommaren med amerikanska indierockarna The National. Artistprogrammet i kalkbrottet börjar nu ta en hyfsad form av svenskt och folkkärt (Ulf Lundell, Peter Jöback, Malena Ernman och Kalle Moraeus) och internationella legendarer (Iggy Pop och John Fogerty). Bokningen av The National har potential att bli lika lyckad som när Arcade Fire eller Nick Cave & The Bad Seeds har kommit på besök tidigare år.

Nu har säkert Dalhalla några artister kvar att tillkännage innan de stänger sommarens program. Så med reservation för att vad som kommer att släppas under våren så blev jag lite besviken när jag såg att turnépaketet "Gods of rap" kommer att besöka Skansen i Stockholm i maj, men inte Dalhalla.

Tidigare i januari blev det klart att hiphoplegendarerna i Public Enemy, Wu-Tang Clan och De La Soul ska göra gemensam sak med en turné tillsammans där de gör låtar från sina respektive klassiska album som ha 30- respektive 25-årsjubileum. Klockrent för Dalhalla, tänkte jag. Men när det enda datumet i Sverige släpptes så var det alltså den 24 maj på Skansen i Stockholm som var enda besöket i landet.

"Gods of rap" hade känts som en klockren bokning till Dalhalla. De har alltid sin beskärda del av "nostalgiakter" varje sommar vilket detta verkligen hade varit. Samtidigt är det tre akter från en genre som, mig veterligen, Dalhalla inte närmat sig tidigare. Det må kanske var så att de inte tror att hiphoppubliken kommer att ta sig ut till ett kalkbrott i Dalarnas skogar, det är ju i mångt och mycket en utpräglat urban genre. Men rapmusiken gick ju trots allt förra året om rockmusiken som världens mest populära genre.

Kanske låg "Gods of rap"-turnéns Europasväng för tidigt för Dalhallas sommarschema (de har dock arrangerat konserter i början av juni tidigare år) eller kanske var det för dyrt att lösa turnépaketet. Vad vet jag. Oavsett så hade det varit kul att se bokarna till scenen i kalkbrottet gå lite utanför sin bekvämlighetszon och boka något lite oväntat. Jag hoppas det kommer i och med de sista artistsläppen för sommaren.

