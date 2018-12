Lind: ”Skev självbild, otydligt ledarskap och brist på tålamod – därför spelar inte Leksands IF i SHL”

”Det är i motvind som draken lyfter”, var ett ofta använt uttryck av Björn Doverskog, karismatisk klubbdirektör och ordförande i Leksands IF under tolv år, 1986–1998.

Men efter Doverskogs bortgång den 4 december 1998 – på dagen för 20 år sedan – har Leksands IF, en av Sveriges mest klassiska och populära idrottsklubbar alla kategorier, verkligen fått känna på motvinden utan att draken lyft vare sig speciellt många gånger, eller särskilt högt.

När Leksand åkte ur elitserien våren 2001, efter 50 år i obruten följd i högsta serien, så var en hel bygd i chock och runt om i hockey-Sverige tappade många hakan.

Fram tills degraderingen hade Leksand setts som ett givet inslag i landets högsta hockeyserie, och även om laget var tillbaka i finrummet redan ett år senare, våren 2002, så har hissåkandet mellan de två högsta divisionerna blivit synonymt med klubben sedan dess.

DOKUMENT 20 år av saknad – så minns Leksand Björn Doverskog: "En sån ledare kommer inte fram ens varje århundrade"

Men det finns också en baksida av popularitetens medalj och det är den något skeva självbild och avsaknad av ödmjukhet, som präglat klubben under de senaste 20 åren.

Nu ses det inte längre som någon självklarhet att Leksand ska spela i SHL och faktum är dessutom att Mora IK gjort lika många säsongen i högsta serien (sex) som Leksand under de senaste 16 åren.

Men den klassiska klubben är saknad av många. Inte minst i rollen som det lag som nästan alltid drar mest publik på bortaplan, och den popularitet som grundlades under Leksands storhetstid i slutet av 60- och början av 70-talet finns i stor utsträckning fortfarande kvar.

Inom Leksands IF har också spel i elitserien/SHL alltid varit en självklarhet och satsningarna för att ta sig tillbaka till finrummet har under de senaste decennierna varit både storvulna och dramatiska, men dessvärre allt för ofta misslyckade.

Utan den popularitet och starka ställning i idrotts-Sverige som klubben har så hade aldrig framgångarna blivit så här stora. Men det finns också en baksida av popularitetens medalj och det är den något skeva självbild och avsaknad av ödmjukhet, som präglat klubben under de senaste 20 åren.

Med stora skaror av fans i ryggen, och hyllningskörer från höger och vänster, är det lätt att bli fartblind och se sig som lite bättre än vad man egentligen är.

Med samma skaror av fans i ryggen, hyllningskörer, men också många förstå-sig-påare och experter som vet bäst, både ute i landet men inte minst hemma på Leksands-Noret, är det också svårt att navigera rätt när alla närmast kräver en uppflyttning till SHL.

Det är då miljonerna sätts i rullning, spelare åker in och ut, tränare sparkas och klubbdirektörer byts ut i en takt som inte är hälsosam.

Ur den aspekten är det förstås lättare att driva en klubb som Mora jämfört med Leksand, men å andra sidan har Leksand ett stöd, både publikmässigt som ekonomiskt tack vare sin popularitet, som Mora inte är i närheten av.

För att nå framgång, både på kort men inte minst på lång sikt, krävs alltid några grundläggande bitar, oavsett om det handlar om en idrottsklubb, en arbetsplats eller ett politiskt parti:

Och det är bland annat tålamod, en stabil organisation och en röd tråd i verksamheten.

”Du spelar aldrig bättre än styrelsen tillåter” är förvisso en klyscha, men den passar väldigt bra in på hur Leksands IF styrts under de senaste decennierna. Tålamodet har varit kort, den röda tråden i det närmaste obefintlig, vilket resulterat i en alltför stor omsättning av spelare, tränare, sportchefer och klubbdirektörer.

Lägg därtill en del rekryteringar under rubriken ”svågerpolitik” och för mycket maktinflytande hos personer utanför klubben, så är det knappast förvånande att de sportsliga framgångarna så ofta uteblivit.

Leksands IF berör väldigt många runt om i hela landet och det finns alltid många och starka åsikter om lagets spel och hur klubben sköts. Det är priset man får betala på den positionen och jämför man med Dalarnas nuvarande SHL-lag, Mora IK, så är det nästan som natt och dag.

Mora är en angelägenhet för några få kommuner i norra Dalarna och intresset för klubben, och därmed trycket på densamma, går inte att jämföra med Leksand.

Ur den aspekten är det förstås lättare att driva en klubb som Mora jämfört med Leksand, men å andra sidan har Leksand ett stöd, både publikmässigt som ekonomiskt tack vare sin popularitet, som Mora inte är i närheten av.

Däremot har det i Mora har det funnits en röd tråd, starka ledare i Jan Simons och Peter Hermodsson, som lagt grunden till att klubben, egentligen mot alla odds, spelar i SHL.

Men jag tycker mig ha kunnat se en del positiva bitar i Leksand under de senaste åren. Satsningen på spelare från de egna juniorleden har gett resultat och i dagens a-lagstrupp har 15 av 26 spelare kommit fram genom klubbens hockeygymnasium.

Klubben har också bättre koll på ekonomin och slänger inte ut stora pengar på utländska spelare, som fallit varit tidigare år.

Det återstår att se vad Leksands nye general manager, Thomas Johansson, kan uträtta. Han är en av personerna bakom Djurgårdens starka utveckling de senaste åren, och jag tror att han kan åstadkomma mycket i sin nya klubb, bara han får sköta sitt jobb i lugn och ro.

För Leksands IF känns i mångt och mycket som en tickande bomb.

Du vet aldrig var eller när det smäller nästa gång...