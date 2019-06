Kristian Ekenberg: Låt mördaren Mansons offer vila i frid

Att vara tidigt ute är ett mål för den som spår i kulturens teblad, för den som försöker fånga trendvågorna medan de alltjämt är en krusning. Men det händer att man är för tidigt ute. När jag för några år sedan skrev en Charles Manson-spaning, med Emma Clines roman ”Flickorna” som främsta exempel, tyckte jag mig se massmördaren i varje vrå av populärkulturen. Det var dock ingenting mot för vad som komma skulle, med 2019 som kulmen.

Föga förvånande når Charles Manson-intresset en topp i år, 50-årsminnet av det som blev känt som Tate-LaBianca-morden 1969. Men att hela tre filmer släpps är bortom all rim och reson.

Mest uppmärksammad har förstås Quentin Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” blivit. I den är det Margot Robbie som spelar den mördade skådespelerskan Sharon Tate, gift med regissören Roman Polanski och gravid när hon mötte en brutal död i form av Charles Mansons så kallade ”familj”. Även Hillary Duff och Grace Van Dien spelar Sharon Tate i ”The Haunting of Sharon Tate” respektive ”Charlie says”.

Charles Manson var hjärnan bakom mördarsekten av främst kvinnor som skakade Hollywood med morden som skrivit in sig med blod i populärkulturen. En anledning till att fascinationen varit så stark, till och med för att vara en seriemördare i en mordbesatt kultur, är att Charles Manson inte går att separera från den tid som han var en del av.

Det är lätt att föreställa sig hur kondoleanserna hade strömmat fram om sociala medier hade funnits 1969.

I den hippieäng som dessa år i slutet av 1960-talet var på den amerikanska västkusten, var han den orm i det långa gräset som slingrade sig längs med marken. En orm i paradiset – men likväl en del av paradiset. Han ville vara en del av Hollywoods celebritetskultur men släpptes aldrig in. Han ville vara rockstjärnan, idolen, avguden. Karisman räckte inte för den vita duken eller de stora scenerna, men han hade karisma nog för att attrahera en skara galna beundrare.

New York Magazine har i en ambitiös lista samlat alla filmer, tv-serier, böcker och podcasts som på något sätt rör Charles Manson och Tate-LaBianca-morden. Jag börjar scrolla ner, och listan tycks aldrig vilja ta slut, allt mer äcklad läser jag titel efter titel, en detaljerad katalogisering av morbiditet.

Intresset går att förstå, och att frestelsen blir för stor just ett år som detta, ett halvsekel efteråt, är också begripligt. Men är det inte nog nu? Kan inte denna kulmen på Manson-fascinationen också bli dess abrupta slut?

Varje titel kan säkert försvara sin plats (nåja, här finns en del som bara är ren slajm), men det är själva mängden som är anstötlig.

Det är lätt att föreställa sig hur kondoleanserna hade strömmat fram om sociala medier hade funnits 1969. En oändlig digital kyrkogård av RIP-kors, rest in peace. Är det inte tid att Sharon Tate och de andra Manson-offren, till slut, verkligen får vila i frid?