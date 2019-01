Holm: Oroväckande trend att ungdomar festar mindre

Jag har sett alkoholism på nära håll och det avgrundsdjupa mörkret kan aldrig bagatelliseras.

Svenskar har dessutom en märklig relation till alkohol. Oftast är det allt eller inget. På sydligare breddgrader har ungdomar ofta en mer avslappnad relation till alkohol; man förfestar inte som galningar för att sedan ragla in på krogen och bli utslängd för att ögonen pekar åt olika håll. I Frankrike och Italien slinker ofta ett par glas vin ned under familjemiddagarna, medan ungdomar i Sverige snarare koncentrerar konsumtionen till helgen och inte sällan ren och skär fylla, med all skit som följer med den.

Nu till min poäng: att ungdomar dricker mindre alkohol är givetvis positivt, men jag blir genuint oroad över de bakomliggande anledningarna.

"Ungdomars stressade tillvaro med skola, träning och sociala medier bidrar till att tiden för att festa inte finns där längre", skrev Mittmedia på måndagen apropå en studie genomförd vid Stockholms universitet.

Med risk för att låta som en gubbe – men det har gått för långt med sociala medier. Om de bidrar till att ungdomar inte har tid att umgås och festa, är det långt mer alarmerande än vad nyheten om minskad alkoholkonsumtion är positiv.

Naturligtvis är träningshetsen, en annan anledning de uppger, sammanflätad med användandet av sociala medier. Det är så viktigt att skaffa sig den "perfekta" kroppen för att kunna visa upp sitt "perfekta" liv i sociala medier. Givetvis medför detta en enorm stress, en stress över att lyckas, en stress över att vara snygg, en stress över att bli bekräftad i de forum som 2019 väger allra tyngst – sociala medier.

De senaste dagarna har jag kontemplerat över hur våra ålderdomshem kommer att se ut om 60 år. Kommer de krylla av eleganta damer och herrar med hy så överraskande fräsch att det är besökarna som behöver en stol? Kommer de boende ställa krav på att deras outfit ska variera varje dag, så att Instagrambilderna ser olika ut?

Med den djupaste respekt för alla som inte delar min åsikt, men jag vill varken vara rikast på kyrkogården eller snyggast på ålderdomshemmet. Vi kommer ändå alla att vissna en dag, och det gäller att ta till vara på de dagar som blommorna blommar (slapp parafrasering av Jonas Gardells SVT-serie som för övrigt rekommenderas varmt).

Är det så viktigt att träna fem dagar i veckan? Räcker det inte med två? Byt ut åtminstone en träningskväll mot att krypa upp i soffan med en bra bok. Det kommer att göra dig gott, kära, stressade ungdom.

Är det så viktigt att få 100 likes var och varannan dag på Instagrambilderna? Räcker det inte att dela med sig av de få ögonblick som verkligen betyder någonting?

Att skapa dessa ögonblick att minnas är för mig det enkla svaret på meningen med livet. Min kropp är ett hälsosamt ruckel, och det trivs jag med. Vem skulle bli lyckligare av att jag skaffade magrutor?

Uppmaningen till alla ungdomar är alltså inte att dricka mer alkohol. Min uppmaning är att lägga undan mobilen, stressa mindre, träna lagom och festa mer – vare sig det är med eller utan alkohol.

Jag dör hellre fem år i förtid genom att skapa minnen av sena kvällar med nära och kära, än får fem år extra genom att blekna bort i vackra bilder framför spegeln på Friskis.