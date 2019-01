Fridah Jönsson: Hela min trettonhelg gick åt till TV-tittande – och det är statens fel

Hela min trettonhelg gick åt till TV-tittande och det är statens fel. Det började med Systrar 1968. Jag hade peppat så länge för SVT:s mellandagsdrama och med Maja Rung från Andra Avenyn i en av huvudrollerna kändes det som en given succé. Så var dessvärre inte fallet, karaktärerna kändes platta, handlingen förutsägbar och tidsmarkörerna stereotypa, men likväl såg jag alla tre avsnitt. Sedan vände jag mig till Dips av Jesper Rönndahl och Marie Agerhäll. Det är en bisarr serie om några inkompetenta UD-medarbetare som skapar kaos för Sverige. Jesper Rönndahls karaktäristiska bortkomna finurlighet och Moa Lundqvists igenkänningsbara rollfigur Fanny som bara vill göra rätt fick mig och sambon att bränna av hela serien på ett ögonblick. För att blanda upp det skruvade med lite allvar såg vi sedan Jonas Gardells nya serie De dagar som blommorna blommar. Jag hade De halvt dolda, Gardells serie från 2009 med exakt samma upplägg (familjeband och ångestattacker på 60-och 70-talet och i nutid), i färskt minne men denna serie gjorde mig inte fullt lika förstörd, men ändå i behov av något lite mer lättsamt. Vad fanns då tillgängligt? Jo, fjärde säsongen av Ung och lovande! Jag fastnade tidigt för den norska serien om tre unga kvinnor som försöker hanka sig fram inom kreativa yrken. I helgen har jag suttit uppe alldeles för länge på nätterna och imponerats av Siri Seljeseth som både skrivit manus och spelar en av huvudrollerna i serien som illustrerar kaosiga relationer, trassliga familjeband och stark vänskap. Här någonstans var det söndag och jag började känna att det låg något i varningen om fyrkantiga ögon som mamma alltid utfärdade när jag fastnade för länge framför VHS-banden på 90-talet, men jag kunde inte slita mig från SVT Play. För i samma sekund som jag skulle stänga ner kom jag ihåg att jag ju hört Fanna Ndow Norrby och Amie Bramme Sey gästa P3 och prata om sin nya dokumentärserie så den får jag ju inte missa! Så jag startade Amie & Fannas Striptrip där denna superduo åker till några av de mest kända strippklubbarna i USA och pratar med kvinnorna som dansar för att försörja sig själva, sina barn eller sin familj. Intervjuerna blandas med programledarnas vlogg-liknande reflektioner från hotellsängen och frukostbordet och det är producerat med så mycket respekt och öppenhet att jag hoppas att det visas i skolor när man diskuterar frågor om klass, kön och hudfärg. Sedan blev det måndag. Back to work, nu kör vi 2019, let’s do this, skrev alla på Instagram. Jag såg att folk i feeden tydligen har hunnit GÖRA saker på jullovet: Ett förråd var städat, ett par simhallar besökta, en utlandsresa gjord. Men jaja, nästa år är kanske min tid av effektivitet! Hann jag tänka tills jag såg att nästa års mellandagsdrama i SVT är Allt jag inte minns av Jonas Hassen Khemiri. Lycka till.

Fridah Jönsson

PLUS

+ Som tur är börjar inte Bonusfamiljen förrän i februari.

MINUS

- Men vad ska man göra på morgnarna utan julkalendern?