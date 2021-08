KRÖNIKA: Sverige behöver förstå allvaret

För mig som tillbringat några månader både i år och förra året i Tyskland framstår svenskens beteende under coronapandemin som oansvarigt. Att gå in i en butik är förenat med fara. Få håller avstånd och ännu färre bär munskydd. Hela familjer går in i affärer och en och annan kan stanna mitt i butiken och hosta. När jag i en affär säger: ” Kan vi hjälpas åt att hålla avstånd?” är reaktionerna blandade. En del ser ut som om att de vill puckla på mig, någon enstaka säger ”självklart”. Men de allra flesta ser tyvärr näst intill förnärmade ut eller kör med kortet ”jag är vaccinerad”. Vaccin är en hjälp och ett skydd – men det innebär inte att vi kan sluta ta hänsyn till andra. Dessutom klagar folk över att de är begränsade under coronan, trots att livet i Sverige i princip varit som vanligt: folk har åkt på sin skidsemester och sen åkt till sina arbeten och barnen har gått till skolan.

Arbetsplatser, gym och andra ställen låter sina anställda eller sina kunder testa sig för att säkerställa att smitta inte sprids.

Livet i Tyskland är annorlunda. Medvetet och ansvarsfullt. Alla bär FFP2-maskeri butiker, i kollektivtrafiken, på arbetsplatser och i skolor. Naturligtvis finns det de som drar ner munskyddet för och sticker fram näsan och struntar i avstånd. Men i min tyska omgivning är de undantag och inte norm. Varje måndag gjorde jag bevakat coronatest på min språkskola. Jag kunde när som helst – utan att ha symptom - gå till en teststation, oanmäld, och göra ett gratis test. För att få delta i vissa aktiviteter behöver det negativa coronatestet visas upp. Arbetsplatser, gym och andra ställen låter sina anställda eller sina kunder testa sig för att säkerställa att smitta inte sprids. I Tyskland finns också en stor medvetenhet om antalet smittade, tack vare nyhetsrapporteringen där siffrorna för antalet smittade de senaste sju dagarna per 100 000 invånare, dagligen visas. Jämförelsetal med förra veckan och ofta också samma tidpunkt förra året presenteras också. Åtgärderna anpassas efter hur stor spridningen är.

Det borde också vara självklart att svenskar som varit utomlands testar sig innan de åker tillbaka.

I Sverige är det omöjligt att på ett lättillgängligt sätt få fram siffror över smittoläget. Kanske har det också bidragit till att få i våras förstod hur illa läget i Sverige var. Sverige behöver förstå allvaret. Fler behöver ta sitt individuella ansvar. Tyvärr gör svensken som andra svenskar gör och därför behöver Sverige vara kraftfullare i sina politiska åtgärder. Det borde också vara självklart att svenskar som varit utomlands testar sig innan de åker tillbaka. Och kära smittskyddsläkare och svenska politiker, självklart är jag negativt testad, innan jag körde in över gränsen. På tyska statens bekostnad.

Sofie Wiklund, F d politisk sekreterare i Borlänge