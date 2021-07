Krönika: Sten Widell: Sockerdricka och pepparkakor var ”Orsa-Pelles” signum

Hans Peterson var född i Mora och i rakt nedstigande led ättling till Zorns mästersmed, Sars Per Persson. Enligt kyrkoböckerna står det att han var född i Orsa 1909 och vad som är rätt i arkivhandlingarna ska vi inte tvista om. Det som är sant och riktigt är att Hans Peterson haft framträdande roller i båda kommunerna och för sina bedrifter och sin verksamhet i Orsa fick han smeknamnet ”Orsa-Pelle” i flygarkretsar över hela landet.

Hans Peterson tog flygcertifikat 1933 och samma år byggde han ett flygplan, modell Pietenpol, som han sedan sålde till Hudviksvall. Han köpte samma år sitt första motorflygplan, en Auro Avian som var en dubbeldäckare med sittplats för två och utrustat med flottörer. Så småningom startade Hans en flygskola och köpte in flera flygplan och han anställde även lärare. Skolflygningarna bedrevs vintertid på Orsasjön men 1940 var Orsa flygfält färdigbyggt i Tallhed. Hans Peterson förordnades till flygplatschef av Flygvapnet, en befattning han hade kvar under 17 år.

Under krigsåren hade flygskolan ingen verksamhet men efter kriget köpte Hans in tre flygplan av Flygvapnet och skolverksamheten förlades förutom till Tallheds flygfält även till Bollnäs, Gävle, Sandviken och Rommehed. 1946 fick flygskolan tillstånd till yrkesmässig luftfart och som mest hade Hans Peterson åtta flygplan i sin flotta. Han drev flygskolan ända fram till början av 1950-talet.

”Orsa-Pelle” blev som sagt ett begrepp i flygarkretsar, speciellt under krigsåren och han fortsatte senare att skola folk även på marken i en bilskola som han själv basade för. 1955 hade han flyttat till Mora och bosatte sig centralt på Älvgatan. Intresse för radio hade han haft hela livet och under 1960-talet skaffade han utrustning och blev en hängiven radioamatör med anropet ”SM4EJT”. Med tiden fick han kontakter och vänner över hela världen med den här utrustningen. Hans hade a-certifikat och fick sända med 500 Watt på alla amatörradioband. Den högsta graden av certifikat. Redan 1955 hade han köpt en TV i Tyskland och han torde vara en av de första i Dalarna att ha en tv-apparat. Programutbudet torde dock ha varit begränsat under de inledande åren. Det brukade heta testbild med ljud innan det började röra sig i rutan.

Hans handlade även med bilar sedan han flyttat till Mora men bilaffärer hade han gjort även under krigsårens ransoneringstider Hans var nämligen bekant med entreprenören Raymond Sjöqvist i Stockholm, känd bland annat som grundare av Räddningskåren och för sin tid som tävlingsförare. Vid ett möte på

Mora Hotell under 1980-talet berättade de båda kompanjonerna om affärerna de hade under krigsåren. De köpte upp stubbar och bilar, fordon som ägarna magasinerat eftersom det inte gick att få tag i bensin. Bilarna fraktades ner till Stockholm och av stubbarna tillverkades terpentin. Bilmotorerna konverterades om så att det gick att köra på terpentin.

Som alternativt erbjöds även gengasaggregat och allt detta i samarbete mellan Hans Peterson och Raymond Sjöqvist. Under några månader i början av kriget köpte Sjöqvist och Peterson in cirka 2000 bilar. Efter kriget kunde bilar som fem år tidigare köpts in för några få hundralappar nu betinga uppemot 5000 kronor styck.

Jag tror inte Hans Peterson var någon större hejare som orgelmusiker men han hade köpt in en mycket exklusiv orgel som han hade i sin bostad på Älvgatan, huset med de höga antennerna och där besökarna alltid bjöds på sockerdricka och pepparkakor. Det var ett elixir som han alltid hade hemma. Runt den här orgeln samlade han församlingarnas organister som kunde sitta och dryfta gamla minnen till en och annan koral som de klämde fram ur den petersonska orgeln. Där sågs bland andra Gunnar Rosenberg, Bengt Johansson, Erik Göransson och Jan Sile´n.

Jag hade nöjet att ha Hans med på några reportageresor i norra länsdelen. Det var praktiskt eftersom han höll med bil mot att jag betalade bensinen. När Mora flygplats invigdes 1980 hade jag sällskap med Hans på tåget ner till Arlanda för att återvända till Mora med SAS DC-9:a ”Alf Viking”. Vid spakarna satt flygkapten Verner Thörnblad, en flygveteran som gjorde ett av sina sista arbetspass nu och han var gammal bekant till Hans.

I juli 1987 avled Hans Peterson och hans anrop SM4EJT hade tystnat för gott. I testamentet ville han att den kommunala musikskolan skulle få den stora villafastigheten på Älvgatan för sin verksamhet, dock med undantaget att radioklubben Siljansbygdens Sändaramatörer skulle få disponera källarvåningen och även överta den radioutrustning som fanns där.

Under åren som gått har Mora kommun sålt fastigheten på Älvgatan och såväl musikskolan som radioamatörerna har fått hitta andra lokaler för sina aktiviteter.

Sten Widell