Krogar i Borlänge och Falun stoppar alkohol – håller öppet längre: ”Bra ekonomiskt”

Restaurangbranschen har drabbats hårt under pandemin.

Många företag tappar en stor del av omsättningen och tvingas varsla personal.

Beslutet att inte tillåta alkoholservering efter klockan 20 har inte gjort det lättare för krögarna.

Pontus Rydling och Jacob Dakkour, som driver Pinchos i Borlänge och Falun, har besluta att helt stoppa alkoholförsäljningen under en period.

Beslutet togs efter beskedet om att ingen servering av alkohol får ske efter klockan 20.

Utan alkohol kan restaurangerna hålla öppet längre. Den vägen har Ryding och Dakkour slagit in på.

– Vi tror att folk uppskattar vår mat och vårt koncept. Och det gör de, säger Pontus Ryding till tidningen.

Ur ekonomisk aspekt har det varit positivt att inte servera alkohol.

Men det är inget beslut som gäller för evigt.

– När alkoholservering tillåts till klockan 22 så kommer vi att gå tillbaka till det.

Tack vare alkoholstoppet kan man nu ha öppet till klockan 22. Restaurangerna tjänar mer på att ha öppet längre och ha alkoholfritt.

– Vi anpassar oss mer till take away och vi kan sprida ut gästerna under hela kvällen. Detta har gett en god effekt ekonomiskt och det gör restaurangmiljön mer säker.

– Det blir bättre för Pinchos i Borlänge och Falun, säger Pontus Ryding.

Men tufft ekonomiskt är det.

Liksom som för många andra.

– Vi har fortfarande tappat 60 procent av omsättningen. Men jag vet de som tappat betydligt mer.

– Det är lika för alla i branschen. Man får göra det bästa man kan, säger Pontus Ryding.