Kristian Kaspersen sjunger peppigt om separation: ”Man måste våga älska”

En filmkväll blev inspirationen till titelspåret på Kristian Kaspersens senaste EP, ”Love Like I’ve Never Been Hurt”. Han såg filmen ”Call me by your name”, en olycklig kärlekshistoria med en ung man i huvudrollen.

Han talar om att han nyligen genomgått en separation själv och hanterat det genom att vara ute på klubbar. ”Love Like I’ve Never Been Hurt” blev därför en väldigt dansvänlig poplåt men med en sorgsen text, inspirerad av filmen och det egna livet.

– Hur ska killen i filmen, som bara är 17 år, gå vidare efter sin stora kärlek? Det är absurt att det blev en av mina peppigaste låtar, med nedbruten text men med ett starkt driv: Man ska tuffa på och våga älska som om man aldrig blivit sårad, säger Kristian.

– Det är svårare att stå för vissa känslor själv. Man vill vara lite blasé över allting. Jag ville våga skildra något som var steget innan Gloria Gaynors ”I will survive” och Chers ”Strong enough”, säger han och menar att de låtarna skildrar det stadium i separationen då man kommit över den andre och gått vidare.

Musiken kom tidigt in i Kristians liv och som liten i Vad spelade han på fritidsgården och på olika replokaler i Fagersta. Föräldrarna bor kvar i Vad i Smedjebackens kommun och Kristian tar ofta med sexårige sonen för att hälsa på dem. Det var en bra plats att växa upp och spela musik, tycker han, men känslorna är dubbla.

– Jag har fortfarande ett kluvet förhållande till Fagersta. Jag gick i högstadiet där och det är nog ingens favorittid i livet. Man är tonåring, alla ska passa in. Men långt efteråt har det kommit fram att många tyckte att det var jobbigt. Tänk att man tror att man är ensam om de tankarna och känslorna!

Har du använt dig av det i din musik?

– Absolut. I ”Leave his place” från första skivan sjunger jag om att behöva lämna den här platsen. ”If we stay any longer, our skin will grow thick and we are never gonna feel for real again.” För mig var det viktigt att komma bort och finna mig själv igen.

Fann du dig själv?

– Ja, absolut! säger Kristian och ler.

Kristian lever sedan många år i Stockholm och arbetar i dag som musikpedagog, efter att bland annat ha varit musikalartist, och han håller också i workshops för låtskrivare. Som alla artister under detta år har han varit utan spelningar ett tag, men har tidigare ofta uppträtt på Pridefestivaler, bland annat i Västerås.

Skulle du kunna tänka dig spela på Pride i Fagersta och kanske skriva en Pridelåt?

– Om något skulle komma organiskt, absolut, men jag vill inte skriva klichéartat med standardfraser. Kanske hade jag velat spela där. På sätt och vis hade det varit en fin grej.

EP:n med fyra spår släpps 23 juni. Då kommer det också en musikvideo till titelspåret, inspelad på Österlen. Det är kul att skapa en helhet, något visuellt tillsammans med musiken, menar Kristian.

– Videon är väldigt symboliskt tydlig, där jag går längs en väg. Ganska övertydlig kanske, jag är på väg att ge upp men jag reser mig och går vidare.