Kreativa initiativ - såväl digitala som fysiska

En av de bättre titlarna detta år måste vara hashtagen #wehaveastream, som skapades av Dalapop för att skapa ett nytt forum för musiker att möta publiken. Bredden blev stor med exempelvis P-Floyd och Larz-Kristerz, Gaupa och Tusse. Produktionen har skett i samarbete mellan Falu kommun, DT och Scekab. Du kan se filmerna på dt.se.

Som en avknoppning av #wehaveastream möttes musik och prat i Söndagsklubben med Mathias Biffen Larsson. Han kallade det för en blandning av konsert och talkshow och det passar bra. Du hittar även Söndagsklubben på dt.se och även en återblick som sändes den 30 december.

Mer streamat blev det varje onsdag kväll från Stiko Per Larssons egen studio i Insjön. Det skapade överraskande nära kontakt med publiken:

– Jag testade i början av mars för att hålla kontakt med publiken. Det gick riktigt bra och nu har det blivit 41 konserter.

Konserterna har sänts på Facebook och ligger kvar där.

– Det blev verkligen direktkontakt, inte alls som en vanlig konsert när någon kanske säger något efteråt. En del har faktiskt lärt känna nya vänner. I somras var det någon som friade men flera har tyvärr också blivit sjuka i covid. Jag känner mig hedrad som får ta del av deras liv. Det här är verkligen något jag aldrig kunnat förutse.

Mellan 400 och 500 har lyssnat varje vecka.

– Det här hade aldrig hänt utan pandemin och har blivit en ljuspunkt. Jag har förstått att för många som är ensamma så har den här kvällen en gång i veckan blivit något att se fram emot.

Dalasinfoniettan fick förstås också ställa om, det har blivit streamad kammarmusik och en julkalender:

– Det var första gången vi gjorde en julkalender och vi kände att vi med den nådde ut till en stor publik, även utanför Dalarna. Så något positivt finns det ändå även om vi så klart längtar efter live konserter, säger Annika Nordkvist, producent på Musik i Dalarna.

I allra högsta grad ostreamad är konsten som visas på Station Grön. Galleriet i Rättviks gamla vackra tågstation öppnade 4 april.

Hur vågade ni?

– För det första var alla investeringar vi gjort klara och konstnärerna var ju också inbokade. För det andra stängde kulturhuset här i Rättvik så vi insåg att det skulle bli helt tomt på konst i Rättvik, det finns inget annat galleri här, säger Hans From som tillsammans med sin fru Barbro driver galleriet.

Deras kafé öppnade först efter två månader och de har fått driva det i egen regi, vilket inte var planerat. Kaféet har inte riktigt gått runt men konsten har täckt de fasta kostnaderna.

– Kaféet är en del av upplevelsen tycker vi och med vegan och vegetarisk inriktning har vi vår egen inriktning här.

På galleriets hemsida kan de som vill besöka boka in sig för att inte för många ska komma samtidigt. Hans From menar att det märks att de som bokat in sig verkligen varit seriösa besökare.

– Vi känner verkligen att det finns ett behov. Vi har fått så mycket positivt tillbaka när det gäller konsten. Även de som inte alls varit ute för att köpa men som ändå tackat oss för att vi finns.

Fram till och med den 12 januari pågår utställningen "Silver Olja Glas" med tre dalakonstnärer; Bernd Janusch, Kjell Janson och Anders Ståhl.

Station Grön satsar på att ställa ut yrkeskonstnärer, "det är de som behöver mest hjälp".

– Vi har bokat in till november 2021 men än så länge endast med konstnärer med koppling till Dalarna, säger Hans From.