Körtelfebern krossade JVM-drömmen – OK Kåre-talangen Vilma ändå med i landslaget: "Väldigt kul med det förtroendet"

Med en femteplats i JVM i sprint 2018, hade Vilma von Krusenstierna stora förhoppningar inför sin sista säsong som junior.

Men det blev inte ens något JVM för OK Kåre-talangen.

– Nej, jag fick körtelfeber i maj. Och innan dess hade jag problem med skador. När jag var skadad tänkte jag att nu kan det inte bli värre, och så sen fick jag den smällen med körtelfebern. Det tog väldigt hårt på mig eftersom det var sista året som junior och JVM var mitt stora mål. Nu var det bara att glömma.

Hon hade visserligen lite tur i oturen, då körtelfebern var relativt smärtfri. Hon var tillbaka i träning efter några veckor och ställde med bara en halv veckas träning i benen upp i sprint-SM första helgen i juni, där hon tog brons. Men det var för lite och för sent för att övertyga landslagsledningen om att hon var redo för VM.

Efter att ha varit påverkad av skadorna och sjukdomen under sommaren, började Vilma von Krusenstierna känna sig bättre igen på hösten och i september följde hon upp bronset i sprint med SM-medaljer både på både lång- och medeldistans. Lägg därtill att hon trots de tidiga skadeproblemen tog ett brons på natt-SM i slutet av mars.

– Jag tog medalj på alla distanser på SM och det har jag aldrig gjort förut. Jag tror att det kanske handlade om att jag sänkte förväntningarna lite efter ett så trassligt år. Jag tänkte inte lika mycket som tidigare och det är så klart bra att inte vara stressad i orientering. Så mycket handlade nog om jag varit lugnare i mig själv, säger hon.

Och i veckan meddelade alltså landslagsledningen att Vilma von Krusenstierna är en av fyra tjejer i det svenska utvecklingslandslaget 2020. Ytterligare fyra damer, däribland Stora Tunas världsstjärna Tove Alexandersson, finns med i A-landslaget.

– Men sen finns det ju massor av duktiga tjejer precis utanför landslaget, säger Vilma von Krusenstierna.

Bland annat har klubbkamraten i OK Kåre, Lisa Risby, inte fått någon plats i landslagstruppen i år. Men 26-åriga Risby, som var med i världscupfinalen i Kina, är förstås aktuell för landslagsuppdrag nästa säsong även hon.

För Vilma von Krusenstierna är uttagningen till utvecklingslandslaget en stor morot inför vinterträningen.

– Verkligen. Det känns jätteskönt att få den här motivationsboosten inför nästa år, säger hon.

På herrsidan finns Malungs William Lind och Stora Tunas Emil Svensk i A-landslaget. I utvecklingstruppen ingår OK Kåres Isac von Krusenstierna, Vilmas ett år äldre bror som i år tagit steget från junior till senior på ett övertygande sätt och bland annat fått debutera i världscupen.

– Han har gjort det väldigt bra och det är klart att det är väldigt inspirerande. Han betyder mycket för mig och jag vill gärna göra samma sak, säger Vilma von Krusenstierna.

Även juniorlandslagets trupper inför 2020 är presenterade. Här är Grycksbos Ella Olsson och Stora Tunas Tilda Östberg med på tjejsidan och Stora Tunas Viktor Svensk bland herrarna.

FAKTA / ORIENTERINGSLANDSLAGEN 2020

A-landslaget, damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, Karolin Ohlsson, Järla Orientering, Sara Hagström, IFK Göteborg, Lina Strand, Göteborg-Majorna OK.

A-landslaget, herrar: Gustav Bergman, OK Ravinen. William Lind, Malungs OK, Jerker Lysell, Rehns BK, Martin Regborn, Hagaby GoIF, Albin Ridefelt, OK Linné, Johan Runesson, IFK Lidingö, Emil Svensk, Stora Tuna OK.

Utvecklingslandslaget, damer: Sanna Fasth, Eksjö SOK, Elin Månsson, IFK Göteborg, Vilma von Krusenstierna, OK Kåre, Johanna Öberg, OK Linné.

Utvecklingslandslaget, herrar: Max-Peter Bejmer, IFK Göteborg, Simon Imark, Tullinge SK, Isac von Krusenstierna, OK Kåre.

Juniorlandslaget, damer: Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, Hanna Lundberg, OK Renen, Ella Olsson, Grycksbo IF OK, Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, Tilda Östberg, Stora Tuna OK.

Juniorlandslaget, herrar: Emil Auselius, Bredaryds SOK, Axel Elmblad, Bredaryds SOK, Samuel Pihlström, OK Landehof, Gustav Runefors, Växjö OK, Viktor Svensk, Stora Tuna OK.