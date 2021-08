Kors och tvärs i korsordsdjungeln – om uppslagsverk, internet och en intet ont anande sportreporter

Korsord utgör ett uppskattat inslag i våra tidningar. Och suget efter korsord gör att utbudet ökar allt mer.

Det är bara att ta Södran som exempel med alla dess korsord, flätor och krypton, allt från det lilla barnkrysset till Mats Åbergs knepiga och finurliga Dalakrysset som dyker upp en gång i månaden.

Moderna tidningskorsord har funnits i runt hundra år.

Först dök de upp i amerikanska tidningar för att sedan sprida sig till Europa. Som det första moderna korsordet brukar räknas ett Word-Cross Puzzle, publicerat i den kände tidningskungen Joseph Pulitzers publikation New York World 1913.

Andra tidningar tog efter och på 20-talet skedde det stora genombrottet i USA. På 20-talet kom också fenomenet till Europa och Sverige. Först ut i Sverige var Göteborgs-Tidningen 1925. Året därpå följde Svenska Dagbladet efter. Det var också Svenska Dagbladet som myntade det svenska ordet ”korsord”.

Bildkorsordet var något som utvecklades i Sverige och Danmark och introducerades på 50-talet. I stället för numrerade nycklar vid sidan av korsordets rutmönster, introducerades nycklar samt bilder i själva korsordet. Denna typ av korsord kallas utomlands för ”svenska korsord”, och är relativt ovanliga utanför de nordiska länderna.

Under en period på 80-talet kunde jag titulera mig korsordsredaktör. Det var naturligtvis inget heltidsjobb, utan uppgiften skulle hinnas med utöver alla andra journalistiska uppgifter på redaktionen.

Korsordet det gällde var Södrans relativt knepiga lördagskryss, som engagerade en stor del av läsekretsen.

På måndagsmorgonen bågnade kartongen under redaktionens brevinkast med lösningar. Till dessa kom även de svar som skickades in med post. Det var en imponerande mängd svar som brukade komma in och lösningarna fyllde en stor wellpappkartong.

Ur denna hög drog jag en lösning som jag rättade, rad efter rad, men hjälp av en linjal och ett facit. Om lösningen var felfri hade vi veckans vinnare. Om inte drogs en andra lösning för rättning. En andra- och tredjeprisdeltagare utsågs enligt samma principer och belönades med ganska blygsamma penningsummor.

Vid ett tillfälle hade dock korsordskonstruktören lagt in ett par riktigt knepiga nycklar som de flesta lösare gick bet på.

Till min förskräckelse märkte jag att högen av insända lösningar sakta smälte bort utan att jag kunde få fram de tre pristagarna. Det löste sig dock och innan jag nått botten i brevhögen hade vi tre pristagare, vars namn kunde publiceras tillsammans med en kort text om knepigheterna i korsordet.

Korsorden väckte också funderingar hos en och annan läsare. En matematiklärare som jag haft, var bekymrad över att han aldrig hamnade på pristagarlistan.

Han hade år ut och år in, vecka efter vecka, skickat in sina lösningar utan någon framgång och från ett statistiskt perspektiv var detta mycket osannolikt, menade han. Och som den auktoritet min före detta matematiklärare var på detta område, kunde jag bara nicka och hålla med.

Dagens korsordslösare har, bara några knapptryckningar bort, hela världen som referensbibliotek att ta hjälp av vid sitt korsordslösande.

Genom internet kan man snart förstå att en ”MÖP” är en militärt överintresserad person, ta reda på att Nevada förkortas NV och utreda vad en ellipsligatur är för något.

Före Wikipedia och World Wide Webb, var det inte lika enkelt att vaska fram liknande fakta.

Många vände sig till redaktionen, som något av dåtidens Wikipedia, vilket vittnat om ett relativt stort förtroende för tidningen som kunskapskälla. Det kunde röra sig om korsordslösare likaväl som andra som behövde få svar på något kvistigt spörsmål.

Det som inte kunde lösas med hjälp av redaktörernas samlade allmänbildning fick sökas i Nordisk familjebok, uggleupplagan, Vem är vem eller Svenskt ortnamnslexikon, som då utgjorde huvudparten i redaktionens referensbibliotek. Det var inte alltid som besökaren kunde lämna redaktionen med ett svar, men då och då kunde vi hjälpa någon läsare.

Kunskapssökandet behövde inte ske genom fysiska besök på redaktionen. Då som i dag lyfte man på telefonen.

I dag säger vi ”Hey Google” eller ”Hej Siri” och aktiverar därmed den röststyrda kunskapssökningen på nätet.

Då lyfte man på telefonen och ringde till redaktionen.

Jag kommer speciellt ihåg ett samtal som kom en fredag när jag jobbade kväll.

”Ja, hej. Har jag kommit till Södran?”, undrar en fryntlig mansröst

”Jo, det stämmer, vad kan jag hjälpa till med?”

I bakgrunden hörs ett glatt men livligt samtal några grabbar emellan.

”Jo, det är så att vi sitter här ett gäng killar och vi undrar över reglerna i cricket…”

”Då ska jag koppla samtalet vidare till någon som säkert kan hjälpa er”, säger jag, önskar en trevlig afton och skickar samtalet vidare till en icke ont anande sportreporter.

Peter Gustavsson