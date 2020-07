Köpte sexuella tjänster av barn vid fyra tillfällen – döms till samhällstjänst

En man bosatt i Rättviks kommun döms i Mora tingsrätt för köp av sexuella tjänster av en flicka under 18 år. Det har hänt vid fyra olika tillfällen under 2018. Mannen påstår att han inte var medveten om flickans ålder, något som målsägande säger inte stämmer då mannen ska ha vetat att hon var under 18 år och bodde hos sin mamma.

Mannen döms till villkorlig dom med samhällstjänst på 120 timmar samt skadestånd till målsägande på 40 000 kronor. Hade mannen dömts till fängelse skulle fyra månaders fängelse dömts ut.

Anledningen till att mannen inte döms till fängelse är att frivården Borlänge bedömer att risken för återfall i brott är liten.