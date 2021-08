Koppslahyttans sista utväg översvämmad: "Med bil kommer de inte ut"

Det här var nog lite unikt

Koppslahyttan var på torsdagen så gott som helt avskuren från omvärlden, i alla fall om man tänker ta sig fram med bil.

Det fanns en sista möjlighet som fungerade under onsdagen, att med hjälp av en mindre åkerväg ta sig från Halvarsgårdarna bakvägen in i byn, men även detta andningshål täpptes till. Sobäcken fylldes över sina breddar och vägen stod under tre, fyra decimeter vatten i en svacka.

När tidningen var på plats under torsdagsförmiddagen väntade entreprenören Fredrik Eriksson på gruslass som i bästa fall kan rädda situationen.

– Förhoppningen är att vi ska kunna höja vägen och att vi ska kunna släppa på trafiken här, i alla fall den mest nödvändiga. Deras möjligheter är ytterst begränsade – med bil kommer de inte ut just nu, säger Fredrik som berättar att det som står till buds är att gå till fots eller, om man har en fyrhjuling, åka småvägar över berget.

– Det här var nog lite unikt, jag höll på hela dagen igår också med att reparera vägar.

Björn Fredriksson, samordnare på Borlänge Energis gatudrift, säger att det rör sig om fyra, fem vägar man har fått lov att se över i kommunen.

– Den allvarligaste skadan är i Koppslahyttan där postbilen åkte ner. Sedan har vi haft några urspolningar i grusvägar som vi reparerat både igår och idag, men dessa är inga större skador. Det kan dock finnas fler som vi ännu inte vet om.

Om den väg mellan Sellnäs och Koppslahyttan som ska fyllas med grus, tror Björn Fredriksson att den kanske kan vara åkbar redan på torsdagskvällen.

– Det är vår förhoppning i alla fall. Det är prio ett just nu.

Och byvägen i Koppslahyttan då?

– Det känns som det är ett par veckor bort, helt klart. Vi måste låta vattnet rinna undan först så det inte är så strömt.